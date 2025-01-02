Telegram оновився вперше в 2025 році: унікальні подарунки, фільтри в пошуку та верифікація

Перший апдейт Telegram у 2025 році приніс нові функції, включаючи колекційні подарунки, реакції на службові повідомлення, нові фільтри пошуку, верифікацію через сторонні організації та вбудований сканер QR-кодів.

Адміністрація Telegram анонсувала перше оновлення месенджера у 2025 році, яке додає низку нових можливостей для користувачів, повідомляє 24 Канал.

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Колекційні подарунки

Окрім стандартних подарунків, у Telegram з’явилися унікальні колекційні подарунки. Такий статус подарунок може отримати як від відправника, так і від отримувача. Колекційний подарунок є унікальним і має спеціально створений образ із кількох десятків варіантів, розроблених художниками Telegram. Ці образи також мають індивідуальні характеристики, такі як номер, візерунок чи колір фону.

Деякі характеристики є рідкісними, що робить відповідні подарунки особливо цінними. Більше ніж 20 існуючих подарунків тепер можна модернізувати до колекційних із доступними 1400 варіантами. Оновлення подарунка потребує декількох зірок – внутрішньої валюти Telegram, яку можна використовувати для транзакцій у блокчейні.

Реакції на службові повідомлення

Службові повідомлення, такі як надсилання подарунків, додавання учасника в групу, початок відеосесії, зміна фотографії профілю чи фону, тепер підтримують реакції. Це дає змогу, наприклад, подякувати за подарунок або привітати нового учасника чату.

Фільтри в пошуку

У вкладці "Чати", що відкривається після натискання на пошукову стрічку, тепер можна застосовувати фільтри для пошуку. Результати можна обмежити лише чатами, групами чи каналами, а також переглядати останні завантаження або медіафайли з чату.

Стороння верифікація

Верифікація облікових записів тепер здійснюється не лише адміністрацією Telegram, а й сторонніми організаціями, авторизованими платформою. Після проходження процедури верифікації чат або обліковий запис отримують значок верифікації з поясненням, хто саме її виконав.

Додаткові функції

Користувачі з підпискою Telegram Premium отримали можливість використовувати авторські емодзі в папках чату. Крім того, у версіях для Android та iOS у розділі камери з’явився сканер QR-кодів. Відскановані посилання відкриваються у браузері, встановленому за замовчуванням.

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Telegram планував випустити це оновлення ще у 2024 році, але реліз було відкладено через затримку зі сторони Apple.