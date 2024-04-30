Перші в світі перегони безпілотних автомобілів закінчилися повним провалом

Минулими вихідними в Абу-Дабі розпочала роботу перша в світі гоночна ліга автономних автомобілів. На жаль, без помилок та провалів не обійшлося.

Перегони в стилі Формули-1 дехто з глядачів назвав абсолютним фарсом: безпілотні гоночні автомобілі безпорадно крутилися та з'їжджали з траси. Один із них навіть врізався в стіну після надто раннього повороту.

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Як це було

Багато в чому це природна еволюція перегонів Формули-1, враховуючи світову одержимість безпілотними автомобілями. Але також ці перегони – ідеальний випробувальний полігон для нинішніх світових зусиль з розробки безпілотних автомобілів, адже за те, щоб змусити автомобіль надійно завершити коло, борються найяскравіші уми галузі.

В автономній гоночній лізі Абу-Дабі змагалися вісім команд, які використовували однакові автомобілі Dallara Super Formula SF23. Їхні 2-літрові чотирициліндрові двигуни розвивають близько 550 кінських сил, а сім камер Sony забезпечують 360-градусний огляд з місця, де зазвичай сидить людина-водій.

Хоча автомобілі були однаковими, кожна команда мала власних інженерів-програмістів, які писали код і тренували алгоритми штучного інтелекту, щоб їхні безпілотні машини могли змагатися на спеціально побудованому автодромі Яс Маріна.

Як пройшли перегони: відео

Але там, де не бере участі людина, неминуче виникають певні труднощі — хаос панував повсюди.

Допоможіть, все пішло не зовсім за планом під час перших у світі автономних кільцевих перегонів на чотирьох автомобілях. Лідируюча машина, Polimove, закрутилася. Другий автомобіль проїхав чисто (вражаюче!), але судді ввімкнули жовтий, а інші автомобілі розгубилися, думаючи, що їм не дозволено проїжджати на жовтий. Так що вся гонка зупинилася (менш вражаюче),

– написав автомобільний журналіст Тім Стівенс у дописі на Threads.

Глядачі теж не були вражені.

"Люблю спостерігати за технологіями та дослідженнями. Але, чорт забирай, на це неможливо дивитися", – прокоментував один користувач пряму трансляцію події.

Хтось називав усе шоу "дитячим науковим конкурсом для мільйонерів", хтось писав, що попри інтригуючу концепцію, усе це є повним фарсом. Дійсно, якщо проглянути повний запис перегонів, можна побачити, що вони геть не схожі на звичайні, до яких ми всі звикли. Але коментатор Джованні Пау, технічний директор Дослідницького центру автономної робототехніки, сказав в інтерв'ю The Race, що в міру вдосконалення технології все може перевернутися з ніг на голову. За його словами, через рік або півтора все навряд чи буде так само.