Авіакар XPeng AeroHT X2 здійснив перший політ у Китаї

Компанія AeroHT успішно здійснила перший політ електричного пасажирського авіакару X2. Ця демонстрація стала важливою віхою на шляху до комерціалізації EVTOL транспорту у Китаї.

Перший політ AeroHT X2 над китайською столицею був продемонстрований під час відкриття Китайського міжнародного економічного і торгового ярмарку.

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AeroHT зі штаб-квартирою в Гуанчжоу та дослідницькими центрами в Шеньчжені та Шанхаї є першопрохідцем у розробці авіакарів з 2013 року. У квітні компанія оголосила, що почне приймати замовлення на свої серійні електричні літаки в четвертому кварталі цього року, хоча деталі ціноутворення залишаються нерозкритими.

Модель X2, двомісний електричний авіакар, раніше привернув увагу завдяки демонстрації прототипу в Дубаї в 2022 році і отримала дозвіл на льотні випробування в Китаї ще в січні минулого року.

За прогнозами, до 2026 року оборот галузі низьковисотної авіації досягне 138 мільярдів доларів США, що вдвічі перевищує минулорічні показники. Водночас зростання галузі наразі стримується відсутністю стандартизованих правил і недостатньою інфраструктурою.

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Наразі AeroHT готується до початку комерційного виробництва і вже в найближчі кілька років такий вид транспорту має всі шанси стати суттєво популярнішим у Китаї.