Надзвичайно рідкісний і коштовний прототип комп'ютера Apple виставили на аукціон

Прототип першого Macintosh буде виставлений на аукціон пізніше цього місяця. Ось кілька фактів, які роблять його по-справжньому особливим.

Що відомо про цей Macintosh 1983 року

Прототип #M0001 оснащений власним дисководом Apple "Twiggy". Apple швидко відмовилася від дизайну "Twiggy" через проблеми з продуктивністю, а натомість узяла дисководи від Sony. Тож таких комп'ютерів у світі не просто дуже мало – їх усього два, що робить лот вельми цінним для колекціонерів, йдеться на сайті Bonhams.

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Якою ж може бути ціна? Початкова вартість сказана на сайті як "80 000 – 120 000 доларів". Однак врешті вона зросте під час торгів. Очікується, що комп'ютер поб'є рекорд іншої такої моделі, яку у 2019 році продали за 150 075 доларів.

Зазначається, що комп'ютер Macintosh має дисковод з відповідним слотом на передній панелі, а також прототипи миші й клавіатури у комплекті.

Усередині – логічна плата 820-0086-00, запатентована у 1983 році. На неї нанесено зображення Жан-Мішеля Фолона, відомого як "Mac Man" (містер Макінтош).

Корпус пластиковий, 330x245x250 міліметрів, з гладкою пластиковою передньою панеллю та з текстурованим пластиковим корпусом, на якому є підпис команди Macintosh, виліплений на внутрішній стороні.

На жаль, у комп'ютера відсутня одна з гумових ніжок.



Macintosh M0001 / Фото Bonhams

Новий Macintosh був уперше представлений під час Суперкубка XVIII. Компанія показала рекламу, яка презентувала глядачам і комп'ютер, і саму компанію – круту, бунтівну і героїчну, яка збиралася змінити світ назавжди. Хоча спочатку продажі були млявими, зрештою дизайн все-в-одному взяв своє.