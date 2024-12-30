Ось усе, що відомо про перший складаний смартфон від Apple

Чутки про складні iPhone ходять уже багато років. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що Apple нарешті наблизилася до анонсу свого нового продукту. Ні, він не вийде наступного року, але нам принаймні не треба чекати на нього ще років п'ять. Як повідомляється, компанія працює над двома продуктами цього формфактора.

Перший начебто буде у формі розкладачки, на кшталт колишніх кнопкових телефонів, які називали "жабками". Із сучасних аналогів можна назвати Samsung Galaxy Flip. Другий буде навіть не смартфоном, а величезним планшетом, який у розгорненому вигляді виглядатиме як два повноцінних iPad, складені разом. Про другий ми вже писали раніше цього місяця. Нові ж чутки стосуються саме першого випадку, смартфона, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Екран iPhone Flip

Нещодавні повідомлення припускають, що складаний iPhone матиме екран більший, ніж у iPhone 16 Pro Max, а це означає, що він пропонуватиме щонайменше 7-дюймовий дисплей. У складеному вигляді він, швидше за все, матиме форму невеликого квадрата з екраном за зовнішній частині корпусу. Розкладаючись, він ставатиме звичайним прямокутним смартфоном.

Раніше ми чули про те, що компанія мала проблеми з приховуванням складки від згину екрана. Сьогодні всі виробники складаних смартфонів мають цей недолік. Хоч багато хто заявляє, що мінімізував видимість згину, все ж він досі помітний, коли смартфон розкладено. Apple прагне повністю усунути цю складку і в якийсь момент ми навіть бачили чутки про скасування iPhone Flip через те, що компанія нібито не досягла результату й не хоче випускати смартфон зі складкою.

Однак разом зі зливом гігантського складаного iPad ми дізналися, що на цьому полі є позитивні зрушення. Очікується, що Apple досягла певних результатів не лише у зменшенні видимості складки, а й вдосконалила шарнір і створила "хороший матеріал для кришки дисплея".

Ринок складаних пристроїв

Організація Display Supply Chain Consultants (DSCC), котра займається питаннями аналітики та логістики на ринку дисплеїв, вважає, що перший складаний iPhone від Apple сприятиме зростанню популярності цього типу пристроїв, які останніми роками занепадали після початкового стрибка.

З 2019 по 2023 рік ринок складаних пристроїв мав приголомшливий річний темп зростання на 40%. Однак зростання значно сповільниться до приблизно 5% у 2024 році, а з 2025 року ринок фактично почне стикатися зі спадом продажів. Наступного року очікується падіння на 4%.

Однак DSCC вважає, що вихід Apple на ринок може спричинити стрімке зростання попиту на складані екрани, оскільки компанія може запропонувати нову функціональність, яку конкуренти захочуть повторити.

Дата виходу

Згідно з численними джерелами, перший складаний iPhone від Apple дебютує у другій половині 2026 року, ймовірно, разом з лінійкою iPhone 18. На початку цього року Apple присвоїла проєкту нове кодове ім'я V68, що означає, що цей продукт вийшов за рамки стадії прототипування, і нам слід очікувати, що незабаром ми побачимо його у перших зливах та рендерах.