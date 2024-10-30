У Стокгольмі запустили перший у світі електричний пором на підводних крилах

Швеція зробила значний крок в електрифікації водного транспорту, запустивши в комерційну експлуатацію перший у світі електричний пором на підводних крилах Candela P-12, який зараз працює в Стокгольмі.

Це судно є проривом як у сфері екологічної стійкості, так і в питанні ефективності водного громадського транспорту, встановлюючи орієнтир для майбутніх морських інновацій, розповідає Elektrek.

Читайте на сайті Чоловік вистрелив у свій Cybertruck, думаючи, що той куленепробивний: відео пошкоджень

Candela P-12 виділяється в галузі, маючи кілька ключових переваг над традиційними дизельними поромами. Зокрема, пором працює з мінімальним рівнем шуму і створює лише незначні хвилі завдяки технології підводних крил. Ця конструктивна родзинка особливо важлива в межах міста, де суворі правила часто обмежують висоту хвиль на певних маршрутах.

Candela P-12 може розвивати швидкість до 46 км/год, що дозволяє йому пересуватися каналами Стокгольма швидше, ніж звичайним поромам. У надводному режимі пором може долати хвилі висотою до одного метра, а в режимі занурених підводних крил – до двох метрів, забезпечуючи пасажирам плавну, стабільну їзду навіть у складних умовах.

З місткістю 30 пасажирів і можливістю перевезення додаткового багажу, конструкція Candela P-12 забезпечує ефективні та комфортні подорожі. Пором, яким керує один член екіпажу, має вантажопідйомність 3 000 кг і вагу 10 000 кг.

Він живиться від чотирьох тягових акумуляторних батарей, кожна з яких має ємність 63 кВт-год, що забезпечує запас ходу 74 км.

Батареї можна заряджати на станції постійного струму потужністю 175 кВт, що займає всього 45 хвилин, щоб досягти 85% заряду з 10%.

Працюючи на 15-кілометровому маршруті Стокгольма, Candela P-12 може зрівнятися за зручністю з традиційними дизельними поромами, пропонуючи при цьому значно нижчі експлуатаційні витрати на одного пасажира і значні екологічні переваги.

Пором Candela P-12: дивіться відео

Дивіться також Блогер розтрощив свій скажено дорогий McLaren у прямому ефірі, поки зазирав у телефон

Успіх цього електричного порома в Стокгольмі викликав міжнародний інтерес: Саудівська Аравія, Нова Зеландія та Німеччина розглядають можливість придбання подібних поромів Candela.