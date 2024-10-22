Що сталося

На відео, яке стало вірусним у соціальних мережах, чоловік підходить до припаркованого посеред поля Cybertruck, підіймає пістолет і стріляє, влучаючи кулею в задню частину автомобіля. Звісно ж, там відразу з'являється дірка, а власник машини миттєво впадає у відчай.

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Судячи з драматичної реакції, отвір від кулі – це зовсім не те, що він очікував отримати в результаті цього дурнуватого експерименту. Він одразу ж кидає зброю на землю й відходить геть, хапаючись за голову й розуміючи, що наробив.

Насправді йому, мабуть, пощастило, що куля пройшла наскрізь, інакше він цілком міг би опинитися на шляху небезпечного рикошету на такій малій відстані. Додайте сюди

той факт, що він одразу ж кинув зброю на землю, навіть не поставивши її на запобіжник, і в результаті можна сказати, що дуже пощастило не лише йому, а й усім присутнім, адже постраждав лише пікап і, можливо, гаманець його власника. Ремонт машин компанії коштує дуже недешево.

Це зайвий раз доводить, що багато слів Ілона Маска були просто порожніми. Він давно стверджує, що Cybertruck може захистити від вогнепальної зброї — відтоді, як автомобіль був вперше представлений майже п'ять років тому, коли він прямо на презентації розбив одне з його "куленепробивних" вікон. Напередодні запуску пікапа у листопаді 2023 року Tesla подвоїла кількість "куленепробивних" повідомлень. Але, як бачимо з цього та інших випадків, пікап анітрохи не міцніший, ніж машини інших виробників.