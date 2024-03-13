Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект

13 березня 2024 року Європейський парламент ухвалив історичне рішення, спрямоване на гарантування безпеки та дотримання основоположних прав людини, а також сприяння інноваціям, – закон про штучний інтелект. Документ отримав більшість голосів: 523 голоси "за", 46 "проти" і 49 "утрималися".

Ключові положення Закону про штучний інтелект

Відповідно до закону ЄС про ШІ, встановлені конкретні заборони на застосування ШІ, які становлять загрозу для прав громадян.

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Зокрема, суворо заборонені системи біометричної категоризації на основі чутливих ознак, а також несанкціоноване вилучення зображень обличчя для баз даних розпізнавання осіб з таких джерел, як Інтернет або камери відеоспостереження.

Законодавство забороняє такі практики, як розпізнавання емоцій в освітньому та професійному середовищі, соціальний скоринг, прогноз та маніпулювання людською поведінкою або вразливими місцями за допомогою штучного інтелекту.

Правоохоронні органи також підпадають під обмеження згідно з новим законодавством, особливо щодо використання систем біометричної ідентифікації.

Винятки існують для таких сценаріїв, як цілеспрямований пошук зниклих безвісти осіб або боротьба з тероризмом, хоча і тут передбачені суворі гарантії та судовий нагляд.

Крім того, закон ЄС про ШІ накладає особливі зобов'язання на системи ШІ з високим ступенем ризику, що охоплюють такі сектори, як:

критична інфраструктура,

освіта,

працевлаштування,

охорона здоров'я,

правоохоронні органи.

Відтепер системи ШІ та їхні базові моделі повинні відповідати конкретним вимогам щодо прозорості, включаючи дотримання законів ЄС про авторське право та детальну звітність про навчальний контент.

Крім тог, розробники зобов'язані оцінювати та зменшувати потенційні ризики, вести журнали використання, забезпечувати прозорість і точність, а також інтегрувати механізми людського нагляду.

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Коли закон набуде чинності?

Закон про ШІ пройде остаточну юридичну та лінгвістичну перевірку перед тим, як буде офіційно прийнятий Європейською Радою. Він набуде чинності через 12 днів після публікації в офіційному журналі, а його повне застосування розпочнеться через 24 місяці, за винятком окремих положень, для яких встановлені більш ранні терміни.