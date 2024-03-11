Що відомо

Тепер на передній план намагається вийти Індія. Їй уже вдалося завоювати величезний інтерес з боку таких компаній, як Apple і NVIDIA. Досягнувши великих успіхів в обчислювальному сегменті, країна планує зробити ставку на ажіотаж навколо штучного інтелекту й дати поштовх його розвитку на своїй території, оскільки уряд оголосив про плани створити для нього потужну інфраструктуру шляхом величезних капіталовкладень у розмірі 1,24 мільярда доларів США.

Дивіться також Apple представила пару нових моделей MacBook Air, оснащених чипом M3

Представники влади не розкривають подробиць того, що вони планують зробити, щоб скористатися хайпом навколо ШІ, але The Register повідомляє, що величезний суперкомп'ютер будуватимуть у рамках ініціативи "IndiaAI Compute Capacity" (Обчислювальна потужність IndiaAI).

Очікується, що в суперкомп'ютері буде використано 10 000 неназваних графічних процесорів штучного інтелекту. Однак можна припустити, що постачати їх буде вже згадана компанія NVIDIA. По-перше, сьогодні вона є лідером у цій галузі, постачаючи своє обладнання для розробки й функціонування ШІ таким компаніям, як OpenAI, Google, X.corp та інші. По-друге, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг нещодавно зустрічався з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді й саме після цього було оголошено, що країна замовила GPU на понад пів мільярда доларів.

Країна також планує нарощувати зусилля в галузі досліджень і розробок, оскільки уряд оголосив про створення нової академічної установи "Інноваційний центр IndiaAI", яка буде відповідати виключно за дослідження і розробку нових мовних моделей для внутрішнього та зовнішнього ринків.

Поштовх для місцевих LLM принесе свої плоди, оскільки в Індії є 22 офіційні мови, які держава зобов'язана розвивати згідно із законом. Хоча деякі з цих мов, такі як бенгалі, маратхі та телугу, мають понад 80 мільйонів носіїв, іншими розмовляють набагато менше. Гіганти штучного інтелекту можуть не надавати пріоритету розвитку LLM для близько 35 мільйонів носіїв малаялам або пенджабі. Індія, вочевидь, має намір самостійно взятися за цю роботу.

Заплановано також кілька інших реформ:

Механізм фінансування стартапів IndiaAI , який впорядкує фінансування для прискорення комерціалізації як стартапів, так і галузевих проєктів ШІ;

, який впорядкує фінансування для прискорення комерціалізації як стартапів, так і галузевих проєктів ШІ; Платформа наборів даних IndiaAI, яка дозволить отримати більше коштів для покращення наборів даних у державному секторі, щоб місцеві АІ-компанії та уряд мали дані, необхідні для створення відповідних АІ-додатків;

у державному секторі, щоб місцеві АІ-компанії та уряд мали дані, необхідні для створення відповідних АІ-додатків; Програма IndiaAI FutureSkills, яка покращить доступ до вищих та післядипломних програм зі штучного інтелекту та створить лабораторії даних та штучного інтелекту, які проводитимуть фундаментальні курси з даних та штучного інтелекту по всій Індії — особливо за межами великих міст.

Як повідомляється, індійський уряд покладається на приватний сектор для стимулювання розвитку ШІ в країні, і такі компанії, як Yotto, індійська фірма, що спеціалізується на ШІ, перебувають у центрі уваги. Крім того, країна планує використовувати частково власні технології для створення суперкомп'ютера, але про це деталей наразі немає.

Зазначимо, що найпотужніші суперкомп'ютери на сьогодні мають більше графічних процесорів. Так, у Google це 26 000, а у NVIDIA – 27 000 одиниць. Тож варіант, який будуватиме Індія, рекордів не поб'є.