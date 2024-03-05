Характеристики нових MacBook Air

Усього компанія представила дві нові моделі. Перша отримала екран на 13 дюймів, а друга – на 15 дюймів. Обидва "на 60 відсотків швидші" за MacBook Air M1 і працюють до 18 годин від акумулятора.

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13-дюймовий MacBook Air коштуватиме 1 099 доларів, а 15-дюймова модель – 1 299 доларів. 13-дюймова версія ноутбука на попередній версії чипа M2 тепер буде доступна за нижчою ціною – 999 доларів. Ви можете зробити попереднє замовлення вже сьогодні, а доставка розпочнеться у п'ятницю, 8 березня.

Обидва пристрої оснащені дисплеєм Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт, а також підтримкою до двох зовнішніх дисплеїв, коли ноутбуки закриті.

Вони також включають оновлення до Wi-Fi 6E, що додає підтримку діапазону 6 ГГц і вищу швидкість завантаження.

Моделі M3 MacBook Air оснащені зарядкою MagSafe та двома портами Thunderbolt.

Завдяки чипу M3 ноутбуки оснащені оновленим 16-ядерним нейронним процесором Neural Engine, який, за словами Apple, може "запускати оптимізовані моделі штучного інтелекту", а також вбудованим графічним процесором, що дозволяє створювати сітчасті затінення та трасування променів.

Нові MacBook оснащені камерою FaceTime з роздільною здатністю 1080p, трьома мікрофонами та підтримкою просторового звуку і Dolby Atmos.

Обидва пристрої мають товщину менше півтора сантиметра.



MacBook Air M3 / Фото Apple

Обидві моделі поставляються з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, але вам доведеться доплатити 200 за 16 гігабайтів і 400 доларів за 24 гігабайти. Ви також можете оновити базовий SSD-накопичувач на 256 гігабайтів до 512 гігабайтів за 200 доларів, 1 терабайт за 400 доларів і 2 терабайти за 800 доларів.



MacBook Air M3 / Фото Apple



MacBook Air M3 / Фото Apple

Як і MacBook Air M2, який Apple випустила у 2022 році, моделі M3 оснащені клавіатурою Magic Keyboard з функціональним рядком і Touch ID.



MacBook Air M3 / Фото Apple

Нові MacBook Air M3 доступні в чотирьох кольорах, включаючи starlight, космічний сірий і сріблястий. Також є колір midnight, який має анодоване покриття, що має зменшити кількість відбитків пальців – позитивна зміна у порівнянні з попереднім варіантом цього кольору, який був схильний до збирання відбитків.