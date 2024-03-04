Головний інсайдер Apple Марк Гурман опублікував на сторінках Bloomberg матеріал, у якому спробував проаналізувати причини такого рішення. 24 Канал переклав його і публікує в адаптованому вигляді.

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Єдиним бажанням Apple було перевершити Tesla

Віра Apple в те, що вона може створити кращий автомобіль, ніж Tesla та інші представники автомобільної індустрії, зрештою призвела до краху проєкту,

– пише Марк Гурман.

Apple не відмовлялася від планів щодо електромобіля до минулого тижня. Натомість він був приречений майже з самого початку. Усе зводиться до того, як компанія поставила собі за мету побудувати автомобіль. Коли близько десяти років тому Apple розпочала роботу, існувало два основні напрями думок про те, як діяти далі:

Створити менш амбітний електромобіль з функціями автономності, подібними до моделей Tesla. Це означає, що автомобіль міг би їздити сам по собі на автострадах і деяких дорогах, але не скрізь.

Змінити світ за допомогою повноцінного безпілотного транспортного засобу, який доставлятиме пасажирів з пункту А в пункт Б без жодного втручання водія. І зробити це так, щоб це виглядало так, як ніхто не робив раніше.

Звісно, Apple обрала другий підхід, і в цьому полягала проблема. Всі ці роки компанія думала, що зможе розв'язати проблему повного самокерованого водіння, над якою автомобільна індустрія все ще бореться сьогодні — і все це за допомогою революційного дизайну. Цей виклик виявився надто складним навіть для Apple.

Тепер можна зрозуміти зарозумілість Apple у 2014 році. Компанія щойно перевернула ринок смартфонів, планшетних комп'ютерів та відтворення музики. І вона збиралася випустити Apple Watch, який, на її думку, розчавить ринок швейцарських годинників. Компанія хотіла зробити те саме з автомобілями. З огляду на це, який сенс було створювати клон Tesla? Це не зробило б революції в індустрії. Але такий автомобіль все одно міг би відображати дизайнерські фішки Apple і бути повністю інтегрованим в екосистему продуктів компанії. Непогана пропозиція для фанатів Apple.

На той час, коли Apple усвідомила свою помилку кілька років тому, було вже занадто пізно. Вся робота над дизайном була зосереджена на машині, яка не повинна була мати ні керма, ні педалей. Компанія також вклала мільярди доларів у розробку самокерованої системи 5-го рівня — найвищого рівня автономності. Жереб було кинуто,

– додає Гурман.

За словами людини, яка брала участь у прийнятті рішення, це було так, ніби Apple намагалася пропустити всі ранні моделі iPhone і перестрибнути відразу до iPhone X. Замість того, щоб почати з просто хорошої машини, яка володіла б користувацьким інтерфейсом Apple, витонченим дизайном інтер'єру та екстер'єру від Джоні Айва, компанія зробила ставку не на ту конячку: автономність.

Були й інші серйозні проблеми. Це і вартість проєкт, і неминуча висока ціна для споживачів, і мізерна (або взагалі відсутня) рентабельність, яку може принести автомобіль. Усе це ускладнювалося нерішучістю керівництва Apple та виробничими проблемами, притаманними виробництву автомобіля. Але, зрештою, саме гординя прокляла всі зусилля, упевнений інсайдер.

Автомобільний ринок важче переламати, ніж ринок смартфонів, комп'ютерів та MP3-плеєрів. Він розвивався протягом століття й наповнений набагато більшою кількістю конкурентів та складнішими ланцюгами поставок, а крім того, вимагає тонни капіталу. Було ризиковано навіть намагатися створити клон Tesla, не кажучи вже про транспортний засіб, який би трансформував індустрію. Але Марк Гурман переконаний, що Apple могла б стати першою компанією, яка б дійсно це зробила.

Компанія могла б просто слідувати правилам своїх попередніх хітів, які не намагалися досягти всього й одразу. У першому iPhone не було 3G, перші кілька iPod не мали кольорового екрана, а Apple Watch не був водонепроникним до другого покоління. У випадку з автомобілем Apple могла б випустити щось на ринок, продати сотні тисяч машин, а потім зібрати стільки даних, скільки потрібно для створення життєздатної платформи самокерованого водіння.

Закриття проєкту означає, що у головного виконавчого директора Тіма Кука – мінус один прорив, яким він міг би похвалитися, як наступник Стіва Джобса. Годинник Apple Watch закріпив його спадщину і все ще має потенціал для революції в охороні здоров'я. Але поки що це лише допоміжний пристрій для iPhone. AirPods – крутий аксесуар, але не більше. І навіть Vision Pro є розширенням існуючих платформ компанії.

Автомобіль викликав би набагато більший резонанс. І це, мабуть, єдина категорія продуктів, яка може приносити серйозний дохід від самого початку. Apple планувала продавати автомобілі по 100 000 доларів за одиницю, а це означає, що компанії не знадобилося б багато часу, щоб отримати багатомільярдний прибуток, навіть якби ці продажі не принесли великої маржі.

Тепер Apple потрібно знайти щось інше для збільшення доходів. Компанія зараз працює над низкою ідей: окуляри доповненої реальності (не плутати з гарнітурою), AirPods зі штучним інтелектом і камерами, складні iPad, сенсорні Mac і навіть настільні робототехнічні пристрої. Однак жодна з цих речей не зможе зрушити індустрію з місця так, як автомобіль.

Компанія, безумовно, могла б заглибитися у сферу охорони здоров'я або вийти в нові категорії, такі як домашня енергетика. Але це тернисті галузі, наповнені регулюванням з боку численних державних органів. Якщо Apple не була готова до автомобільного світу, можливо, вона не захоче виходити ще далі зі своєї зони комфорту.