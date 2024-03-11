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Теперь на передний план пытается выйти Индия. Ей уже удалось завоевать огромный интерес со стороны таких компаний, как Apple и NVIDIA. Достигнув больших успехов в вычислительном сегменте, страна планирует сделать ставку на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и дать толчок его развитию на своей территории, поскольку правительство объявило о планах создать для него мощную инфраструктуру путем огромных капиталовложений в размере 1,24 миллиарда долларов США.

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Представители власти не раскрывают подробностей того, что они планируют сделать, чтобы воспользоваться хайпом вокруг ИИ, но The Register сообщает, что огромный суперкомпьютер будут строить в рамках инициативы "IndiaAI Compute Capacity" (Вычислительная мощность IndiaAI).

Ожидается, что в суперкомпьютере будет использовано что в суперкомпьютере будет использовано 10 000 неназванных графических процессоров искусственного интеллекта. Однако можно предположить, что поставлять их будет уже упомянутая компания NVIDIA. Во-первых, сегодня она является лидером в этой области, поставляя свое оборудование для разработки и функционирования ИИ таким компаниям, как OpenAI, Google, X.corp и другие. Во-вторых, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и именно после этого было объявлено, что страна заказала GPU на более чем полмиллиарда долларов.

Страна также планирует наращивать усилия в области исследований и разработок, поскольку правительство объявило о создании нового академического учреждения "Инновационный центр IndiaAI", которое будет отвечать исключительно за исследования и разработку новых языковых моделей для внутреннего и внешнего рынков.

Толчок для местных LLM принесет свои плоды, поскольку в Индии есть 22 официальных языка, которые государство обязано развивать по закону. Хотя некоторые из этих языков, такие как бенгали, маратхи и телугу, имеют более 80 миллионов носителей, другими разговаривают гораздо меньше. Гиганты искусственного интеллекта могут не предоставлять приоритета развития LLM для около 35 миллионов носителей малаялам или пенджаби. Индия, очевидно, намерена самостоятельно взяться за эту работу.

Запланировано также несколько других реформ:

Механизм финансирования стартапов IndiaAI , который упорядочит финансирование для ускорения коммерциализации как стартапов, так и отраслевых проектов ИИ;

, который упорядочит финансирование для ускорения коммерциализации как стартапов, так и отраслевых проектов ИИ; Платформа наборов данных IndiaAI, которая позволит получить больше средств для улучшения наборов данных в государственном секторе, чтобы местные ИИ-компании и правительство имели данные, необходимые для создания соответствующих ИИ-приложений;

в государственном секторе, чтобы местные ИИ-компании и правительство имели данные, необходимые для создания соответствующих ИИ-приложений; Программа IndiaAI FutureSkills, которая улучшит доступ к высшим и последипломным программам по искусственному интеллекту и создаст лаборатории данных и искусственного интеллекта, которые будут проводить фундаментальные курсы по данным и искусственному интеллекту по всей Индии - особенно за пределами крупных городов.

Как сообщается, индийское правительство полагается на частный сектор для стимулирования развития ИИ в стране, и такие компании, как Yotto, индийская фирма, специализирующаяся на ИИ, находятся в центре внимания. Кроме того, страна планирует использовать частично собственные технологии для создания суперкомпьютера, но об этом деталей пока нет.

Отметим, что самые мощные суперкомпьютеры на сегодня имеют больше графических процессоров. Так, у Google это 26 000, а у NVIDIA – 27 000 единиц. Поэтому вариант, который будет строить Индия, рекордов не побьет.