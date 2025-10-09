Розмова, що змінила світ: 149 років тому Александер Грем Белл здійснив перший телефонний дзвінок
- Александер Грем Белл здійснив перший успішний двосторонній телефонний дзвінок 9 жовтня 1876 року, відкривши шлях до глобальної комунікаційної мережі.
- Його технологія дозволила передавати кілька частот одночасно, що стало ключем до успішного міжміського зв'язку та подальшого розвитку телефонної індустрії.
Восени 1876 року відбулася тривала розмова між двома винахідниками, які перебували в різних містах. Цей звичайний, на перший погляд, діалог насправді став поворотним моментом в історії людства та заклав основи для глобальної мережі комунікацій, якою ми користуємось і сьогодні.
Як відбувся перший міжміський дзвінок в історії?
Дев'ятого жовтня 1876 року винахідник Александер Грем Белл перебував у Бостоні, штат Массачусетс, коли провів тригодинну розмову зі своїм асистентом Томасом Вотсоном. У цьому не було б нічого дивного, якби Вотсон не знаходився в Кембриджпорті, по інший бік річки Чарльз. Цей дзвінок став першим в історії успішним двостороннім телефонним діалогом, переданим через зовнішні дроти на значну відстань, що відкрило шлях до створення глобальної комунікаційної мережі, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.
Хоча Белл і Вотсон вже спілкувалися за допомогою свого пристрою в березні того ж року, коли Белл отримав патент на свій винахід, та розмова була здійснена на дуже коротку відстань. Тоді пролунала відома фраза: "Містере Вотсон, ідіть сюди, я хочу вас бачити". На противагу цьому, жовтневий дзвінок тривав кілька годин і передавався через довгі телеграфні дроти, що довело життєздатність технології для міжміського зв'язку.
Варто зазначити, що Белл був не єдиним винахідником, який працював над передачею звуку за допомогою електрики:
- За кілька десятиліть до нього італієць Антоніо Меуччі створив "телектрофон", щоб спілкуватися з хворою дружиною в сусідній кімнаті.
- У 1861 році німецький винахідник Йоганн Філіпп Рейс придумав термін "телефон" для свого пристрою, який міг передавати мелодії, але людська мова залишалася нерозбірливою.
- Приблизно в один час з Беллом схожий пристрій на основі водяного мікрофона розробляв і Ілайша Грей, американський інженер-електрик.
Ключова перевага технології Белла полягала в ідеї одночасної передачі кількох частот за допомогою "хвилеподібного" або змінного струму, на відміну від імпульсного струму, який використовував Семюел Морзе у своєму телеграфі.
Як зазначалося в патенті Белла, частота коливань електричного струму відповідала висоті звуку, а інтенсивність струму – його гучності. Таким чином, характеристики струму кодували особливості звуку.
Перший прототип Белла використовував діафрагму, індуктор, постійний магніт та з'єднувальні дроти для перетворення звукових хвиль в електричний сигнал і назад.
Як зв'язок ширився світом?
- Ця перша тривала розмова стала справжнім проривом. Вже у квітні 1877 року була прокладена перша телефонна лінія, що з'єднала магазин одного з комерсантів з його будинком.
- Спочатку телефонні лінії орендувалися парами для зв'язку між двома конкретними точками. Проте приблизно через рік з'явилися перші центральні комутатори, які дозволяли направляти дзвінки між різними абонентами, що значно підвищило корисність винаходу.
- Знадобилися десятиліття для здійснення перших трансконтинентальних дзвінків, а перші підводні трансатлантичні телефонні кабелі були прокладені лише в 1956 році.
- Розвиток телефонної індустрії також стимулював появу інших важливих інновацій, зокрема транзисторів, які поклали початок комп'ютерній ері, волоконно-оптичних кабелів та супутників зв'язку.