Як відбувся перший міжміський дзвінок в історії?

Дев'ятого жовтня 1876 року винахідник Александер Грем Белл перебував у Бостоні, штат Массачусетс, коли провів тригодинну розмову зі своїм асистентом Томасом Вотсоном. У цьому не було б нічого дивного, якби Вотсон не знаходився в Кембриджпорті, по інший бік річки Чарльз. Цей дзвінок став першим в історії успішним двостороннім телефонним діалогом, переданим через зовнішні дроти на значну відстань, що відкрило шлях до створення глобальної комунікаційної мережі, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Що таке Blu-Ray: історія технології, яка визначила ціле покоління, але швидко померла

Хоча Белл і Вотсон вже спілкувалися за допомогою свого пристрою в березні того ж року, коли Белл отримав патент на свій винахід, та розмова була здійснена на дуже коротку відстань. Тоді пролунала відома фраза: "Містере Вотсон, ідіть сюди, я хочу вас бачити". На противагу цьому, жовтневий дзвінок тривав кілька годин і передавався через довгі телеграфні дроти, що довело життєздатність технології для міжміського зв'язку.

Варто зазначити, що Белл був не єдиним винахідником, який працював над передачею звуку за допомогою електрики:

За кілька десятиліть до нього італієць Антоніо Меуччі створив "телектрофон", щоб спілкуватися з хворою дружиною в сусідній кімнаті.

У 1861 році німецький винахідник Йоганн Філіпп Рейс придумав термін "телефон" для свого пристрою, який міг передавати мелодії, але людська мова залишалася нерозбірливою.

Приблизно в один час з Беллом схожий пристрій на основі водяного мікрофона розробляв і Ілайша Грей, американський інженер-електрик.

Ключова перевага технології Белла полягала в ідеї одночасної передачі кількох частот за допомогою "хвилеподібного" або змінного струму, на відміну від імпульсного струму, який використовував Семюел Морзе у своєму телеграфі.

Як зазначалося в патенті Белла, частота коливань електричного струму відповідала висоті звуку, а інтенсивність струму – його гучності. Таким чином, характеристики струму кодували особливості звуку.

Перший прототип Белла використовував діафрагму, індуктор, постійний магніт та з'єднувальні дроти для перетворення звукових хвиль в електричний сигнал і назад.

Як зв'язок ширився світом?