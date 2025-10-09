Как состоялся первый междугородний звонок в истории?

Девятого октября 1876 года изобретатель Александер Грэм Белл находился в Бостоне, штат Массачусетс, когда провел трехчасовой разговор со своим ассистентом Томасом Уотсоном. В этом не было бы ничего удивительного, если бы Уотсон не находился в Кембриджпорте, по другую сторону реки Чарльз. Этот звонок стал первым в истории успешным двусторонним телефонным диалогом, переданным через внешние провода на значительное расстояние, что открыло путь к созданию глобальной коммуникационной сети, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Хотя Белл и Уотсон уже общались с помощью своего устройства в марте того же года, когда Белл получил патент на свое изобретение, и разговор был осуществлен на очень короткое расстояние. Тогда прозвучала известная фраза: "Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть". В противоположность этому, октябрьский звонок длился несколько часов и передавался через длинные телеграфные провода, что доказало жизнеспособность технологии для междугородней связи.

Стоит отметить, что Белл был не единственным изобретателем, который работал над передачей звука с помощью электричества:

За несколько десятилетий до него итальянец Антонио Меуччи создал "телектрофон", чтобы общаться с больной женой в соседней комнате.

В 1861 году немецкий изобретатель Иоганн Филипп Рейс придумал термин "телефон" для своего устройства, который мог передавать мелодии, но человеческая речь оставалась неразборчивой.

Примерно в одно время с Беллом похожее устройство на основе водяного микрофона разрабатывал и Илайша Грей, американский инженер-электрик.

Ключевое преимущество технологии Белла заключалось в идее одновременной передачи нескольких частот с помощью "волнообразного" или переменного тока, в отличие от импульсного тока, который использовал Сэмюэл Морзе в своем телеграфе.

Как отмечалось в патенте Белла, частота колебаний электрического тока соответствовала высоте звука, а интенсивность тока – его громкости. Таким образом, характеристики тока кодировали особенности звука.

Первый прототип Белла использовал диафрагму, индуктор, постоянный магнит и соединительные провода для преобразования звуковых волн в электрический сигнал и обратно.

Как связь распространялась по миру?