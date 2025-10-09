Разговор, изменивший мир: 149 лет назад Александер Грэм Белл совершил первый телефонный звонок
- Александер Грэм Белл совершил первый успешный двусторонний телефонный звонок 9 октября 1876 года, открыв путь к глобальной коммуникационной сети.
- Его технология позволила передавать несколько частот одновременно, что стало ключом к успешной междугородней связи и дальнейшему развитию телефонной индустрии.
Осенью 1876 года состоялся длительный разговор между двумя изобретателями, которые находились в разных городах. Этот обычный, на первый взгляд, диалог на самом деле стал поворотным моментом в истории человечества и заложил основы для глобальной сети коммуникаций, которой мы пользуемся и сегодня.
Как состоялся первый междугородний звонок в истории?
Девятого октября 1876 года изобретатель Александер Грэм Белл находился в Бостоне, штат Массачусетс, когда провел трехчасовой разговор со своим ассистентом Томасом Уотсоном. В этом не было бы ничего удивительного, если бы Уотсон не находился в Кембриджпорте, по другую сторону реки Чарльз. Этот звонок стал первым в истории успешным двусторонним телефонным диалогом, переданным через внешние провода на значительное расстояние, что открыло путь к созданию глобальной коммуникационной сети, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Хотя Белл и Уотсон уже общались с помощью своего устройства в марте того же года, когда Белл получил патент на свое изобретение, и разговор был осуществлен на очень короткое расстояние. Тогда прозвучала известная фраза: "Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть". В противоположность этому, октябрьский звонок длился несколько часов и передавался через длинные телеграфные провода, что доказало жизнеспособность технологии для междугородней связи.
Стоит отметить, что Белл был не единственным изобретателем, который работал над передачей звука с помощью электричества:
- За несколько десятилетий до него итальянец Антонио Меуччи создал "телектрофон", чтобы общаться с больной женой в соседней комнате.
- В 1861 году немецкий изобретатель Иоганн Филипп Рейс придумал термин "телефон" для своего устройства, который мог передавать мелодии, но человеческая речь оставалась неразборчивой.
- Примерно в одно время с Беллом похожее устройство на основе водяного микрофона разрабатывал и Илайша Грей, американский инженер-электрик.
Ключевое преимущество технологии Белла заключалось в идее одновременной передачи нескольких частот с помощью "волнообразного" или переменного тока, в отличие от импульсного тока, который использовал Сэмюэл Морзе в своем телеграфе.
Как отмечалось в патенте Белла, частота колебаний электрического тока соответствовала высоте звука, а интенсивность тока – его громкости. Таким образом, характеристики тока кодировали особенности звука.
Первый прототип Белла использовал диафрагму, индуктор, постоянный магнит и соединительные провода для преобразования звуковых волн в электрический сигнал и обратно.
Как связь распространялась по миру?
- Этот первый длительный разговор стал настоящим прорывом. Уже в апреле 1877 года была проложена первая телефонная линия, соединившая магазин одного из коммерсантов с его домом.
- Сначала телефонные линии арендовались парами для связи между двумя конкретными точками. Однако примерно через год появились первые центральные коммутаторы, которые позволяли направлять звонки между разными абонентами, что значительно повысило полезность изобретения.
- Потребовались десятилетия для осуществления первых трансконтинентальных звонков, а первые подводные трансатлантические телефонные кабели были проложены лишь в 1956 году.
- Развитие телефонной индустрии также стимулировало появление других важных инноваций, в частности транзисторов, которые положили начало компьютерной эре, волоконно-оптических кабелей и спутников связи.