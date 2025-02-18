48 років тому у небо злетів перший космічний шаттл, який розпочав еру космічних досліджень

18 лютого 1977 року NASA здійснило перший тестовий політ прототипу космічного шаттла Enterprise (OV-101) у рамках програми випробувань. Орбітальний апарат був закріплений на спині модифікованого літака Boeing 747-123, відомого як Shuttle Carrier Aircraft (SCA). Політ мав на меті перевірити аеродинамічні характеристики системи "літак-шаттл" під час польоту.

Цей тестовий політ здійснювався без екіпажу на борту Enterprise, повідомляє 24 Канал. А вже літаком керував досвідчений екіпаж: командир Фіцхью Л. Фултон-молодший, пілот Томас С. МакМерті та бортінженери Луїс Е. Гідрі-молодший і Віктор В. Хортон.

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Протягом наступних випробувань Enterprise неодноразово здійснював польоти у закріпленому положенні, а згодом – вільні плануючі польоти, під час яких відокремлювався від SCA та здійснював автономну посадку. Ці випробування довели життєздатність концепції багаторазового використання шаттлів.



Випробувальний політ Enterprise та Boeing 747-123 / Фото NASA

Перший політ у космос

Наступним важливим етапом програми стало здійснення першого орбітального польоту. 12 квітня 1981 року космічний шаттл Columbia стартував у рамках місії STS-1 з космічного центру Кеннеді.

На борту перебували командир Джон Янг і пілот Роберт Кріппен. Основним завданням польоту було тестування всіх ключових систем корабля в умовах космічного простору.

Перший космічний політ шаттла Columbia – дивіться відео:

Протягом 54,5 годин Columbia здійснила 37 обертів навколо Землі, після чого успішно повернулася на базу ВПС США Едвардс у Каліфорнії. Місія STS-1 довела, що шаттли можуть здійснювати багаторазові польоти, що стало революційним кроком у розвитку космічної техніки.

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Програма Spase Shuttle відкрила нову еру в освоєнні космосу, перетворившись в десятиліття місій, що забезпечили дослідження, будівництво космічних станцій та обслуговування супутників.