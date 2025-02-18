Этот тестовый полет осуществлялся без экипажа на борту Enterprise, сообщает 24 Канал. А уже самолетом управлял опытный экипаж: командир Фицхью Л. Фултон-младший, пилот Томас С. МакМерти и бортинженеры Луис Э. Гидри-младший и Виктор В. Хортон.

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В течение следующих испытаний Enterprise неоднократно совершал полеты в закрепленном положении, а затем – свободные планирующие полеты, во время которых отделялся от SCA и осуществлял автономную посадку. Эти испытания доказали жизнеспособность концепции многоразового использования шаттлов.



Испытательный полет Enterprise и Boeing 747-123 / Фото NASA

Первый полет в космос

Следующим важным этапом программы стало осуществление первого орбитального полета. 12 апреля 1981 года космический шаттл Columbia стартовал в рамках миссии STS-1 из космического центра Кеннеди.

На борту находились командир Джон Янг и пилот Роберт Криппен. Основной задачей полета было тестирование всех ключевых систем корабля в условиях космического пространства.

Первый космический полет шаттла Columbia – смотрите видео:

В течение 54,5 часов Columbia совершила 37 оборотов вокруг Земли, после чего успешно вернулась на базу ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Миссия STS-1 доказала, что шаттлы могут совершать многократные полеты, что стало революционным шагом в развитии космической техники.

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Программа Spase Shuttle открыла новую эру в освоении космоса, превратившись в десятилетия миссий, обеспечивших исследования, строительство космических станций и обслуживание спутников.