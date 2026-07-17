Індія запустила перший поїзд на водневому паливі

Індійська залізниця робить великий крок назустріч екологічному майбутньому, випустивши на колії перший поїзд власного виробництва, що працює на водні. Новинка здатна перевозити понад дві тисячі пасажирів, залишаючи після себе лише водяну пару.

Що відомо про новий транспорт?

Новинка, виготовлена повністю власними силами, працює на водневих паливних елементах. Водень у такій системі реагує з киснем і виробляє електроенергію для руху потяга. Єдиний побічний продукт – водяна пара, а не вуглекислий газ. Про це повідомляє видання AP News.

Потяг отримав назву NaMo Green Rail. "NaMo" – це поширене скорочення імені та прізвища прем'єр-міністра Нарендри Моді. Невідомо, з чиєї ініціативи присвоїли таку назву.

Це дуже важливий день у напрямку самостійної Індії та сталого розвитку,

– прокоментував сам Моді, коли представляв новинку у п'ятницю, 17 липня.

Поїзд складається з двох головних вагонів і восьми пасажирських вагонів. Розрахований він приблизно на 2600 пасажирів. Він уже вийшов на випробування і став новою ставкою залізниці на чисту енергію.

Де він курсуватиме?

Перший маршрут – у штаті Хар’яна, зі станції Джинд.

У комерційній експлуатації потяг має розганятися до 75 кілометрів на годину, але у випробуваннях на маршруті Джинд – Соніпат його вже розганяли до 120 кілометрів на годину.

Що ще відомо про проєкт?

Судячи з наявних даних, потяг має запас ходу близько 250 кілометрів на одному заправленні. Його побудували на базі модернізованої платформи DEMU в Integral Coach Factory у Ченнаї, а водневу систему інтегрувала Medha Servo Drives. Паливні елементи постачала Ballard Power Systems.

У Джинді також створили інфраструктуру для виробництва, зберігання та заправки воднем. Потяг оснастили датчиками витоку водню, системами виявлення полум’я та постійного моніторингу.

Індія розглядає водневі потяги як альтернативу дизелю на неелектрифікованих ділянках і ще один крок до скорочення викидів у залізничній мережі.