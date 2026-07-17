Что известно о новом транспорте?

Новинка, изготовленная полностью собственными силами, работает на водородных топливных элементах. Водород в такой системе вступает в реакцию с кислородом и вырабатывает электроэнергию для движения поезда. Единственный побочный продукт – водяной пар, а не углекислый газ. Об этом сообщает издание AP News.

Поезд получил название NaMo Green Rail. "NaMo" – это распространенное сокращение имени и фамилии премьер-министра Нарендры Моди. Неизвестно, по чьей инициативе ему присвоили такое название.

Это очень важный день на пути к независимой Индии и устойчивому развитию,

– прокомментировал сам Моди, представляя новинку в пятницу, 17 июля.

Поезд состоит из двух головных вагонов и восьми пассажирских вагонов. Он рассчитан примерно на 2600 пассажиров. Поезд уже вышел на испытания и стал новой ставкой железной дороги на чистую энергию.

Где он будет курсировать?

Первый маршрут – в штате Харьяна, от станции Джинд.

В коммерческой эксплуатации поезд должен развивать скорость до 75 километров в час, но во время испытаний на маршруте Джинд – Сонипат его уже разгоняли до 120 километров в час.

Что еще известно о проекте?

Судя по имеющимся данным, поезд имеет запас хода около 250 километров на одной заправке. Его построили на базе модернизированной платформы DEMU на заводе Integral Coach Factory в Ченнаи, а водородную систему интегрировала компания Medha Servo Drives. Топливные элементы поставляла компания Ballard Power Systems.

В Джинде также создали инфраструктуру для производства, хранения и заправки водородом. Поезд оснастили датчиками утечки водорода, системами обнаружения пламени и постоянного мониторинга.

Индия рассматривает водородные поезда как альтернативу дизелю на неэлектрифицированных участках и еще один шаг к сокращению выбросов в железнодорожной сети.