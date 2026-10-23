Європейський космічний корабель Space Rider розбився під час тестування

Прототип першого європейського багаторазового космічного корабля Space Rider розбився під час випробувань у Італії. Під час скидання з гелікоптера у тестового апарата відстебнувся основний парашут. Фахівці вже розслідують причини інциденту.

Невдалий спуск

Як повідомляє Space.com, інцидент стався 6 жовтня на військовому полігоні італійського острова Сардинія. Повномасштабний макет космічного корабля розміром із мінівен скинули з гелікоптера на висоті близько 3 кілометрів.

Початковий витяжний парашут спрацював штатно та почав уповільнювати падіння. Однак під час розкриття основного уповільнювача той раптово від'єднався від корпусу. Без гальмівної системи апарат перейшов у вільне падіння та врізався в землю. Інженери Європейського космічного агентства розслідують причини аварії та вже евакуювали всі уламки.

Особливості конструкції та графік розробки

Space Rider розробляють як перший європейський безпілотний багаторазовий корабель. Він має доправляти наукові експерименти на орбіту на термін до двох місяців, а потім повертати їх на Землю. Головна особливість апарата – це відсутність крил і використання керованого парашута, що дозволяє виконувати посадку на звичайну злітну смугу.

Ми сподіваємося, що це випробування не зашкодить і не змусить нас змінити графік та подальші випробування,

– прокоментувала директорка з космічного транспорту ESA Жерельдін Нажа.

Вона також додала, що решта кваліфікаційних заходів не перебувають на критичному шляху розробки корабля. Попереднє випробування у травні скасували через спрацювання датчика під час підготовки, після чого полігон Міністерства оборони Італії був недоступний до вересня.

Випробувальна кампанія Space Rider триває з 2025 року. Раніше інженери успішно протестували теплозахисний щит апарата в плазмовій аеродинамічній трубі при температурі близько 1600 градусів Цельсія. Перший орбітальний політ європейського корабля планують здійснити наприкінці цього десятиліття.