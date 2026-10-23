Европейский космический корабль Space Rider разбился во время испытаний

Неудачный спуск

Как сообщает Space.com, инцидент произошел 6 октября на военном полигоне итальянского острова Сардиния. Полномасштабный макет космического корабля размером с минивэн сбросили с вертолета на высоте около 3 километров.

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Начальный вытяжной парашют сработал штатно и начал замедлять падение. Однако во время раскрытия основного тормозного парашюта тот внезапно отсоединился от корпуса. Без тормозной системы аппарат перешел в свободное падение и врезался в землю. Инженеры Европейского космического агентства расследуют причины аварии и уже эвакуировали все обломки.

Особенности конструкции и график разработки

Space Rider разрабатывается как первый европейский беспилотный многоразовый корабль. Он должен доставлять научные эксперименты на орбиту на срок до двух месяцев, а затем возвращать их на Землю. Главная особенность аппарата – это отсутствие крыльев и использование управляемого парашюта, что позволяет совершать посадку на обычную взлетную полосу.

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Мы надеемся, что это испытание не повредит и не заставит нас изменить график и дальнейшие испытания– прокомментировала директор по космическому транспорту ESA Жерельдин Нажа.

Она также добавила, что остальные квалификационные мероприятия не находятся на критическом пути разработки корабля. Предыдущее испытание в мае отменили из-за срабатывания датчика во время подготовки, после чего полигон Министерства обороны Италии был недоступен до сентября.

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Испытательная кампания Space Rider продолжается с 2025 года. Ранее инженеры успешно протестировали теплозащитный щит аппарата в плазменной аэродинамической трубе при температуре около 1600 градусов Цельсия. Первый орбитальный полет европейского корабля планируется осуществить в конце этого десятилетия.