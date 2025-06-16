Вчені фіксують дивні сигнали, що долинають з-під льоду в Антарктиді

Дослідники з Пенсильванського університету зафіксували дивні радіосигнали, що виходять з-під антарктичної криги. Це відкриття ставить під сумнів сучасне розуміння фізики елементарних частинок, адже джерело цих хвиль залишається невідомим, а їхня траєкторія суперечить усім очікуванням.

Сигнали з-під льоду

Використовуючи детектор космічних частинок, підвішений на тросах у прорубаній в льоду камері, вчені виявили загадкові сигнали, які, згідно з офіційним пресрелізом, "кидають виклик сучасному розумінню фізики частинок". Прилад, що зафіксував аномалію, є частиною комплексу інструментів під назвою Антарктична імпульсна перехідна антена (ANITA), повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Всередині Землі знайшли величезний резервуар золота, яке витікає на поверхню

Зазвичай ця система виявляє частинки з космосу, що відбиваються від землі. Тому команда була вкрай здивована, коли дані показали, що сигнали надходять з-під горизонту. Стефані Віссел, доцентка фізики та астрономії в Пенсильванському університеті та учасниця команди ANITA, розповіла, що дослідники шукали крихітні, позбавлені електричного заряду частинки нейтрино, коли натрапили на ці дивні хвилі.

Радіохвилі, які ми виявили, знаходилися під дуже крутими кутами – приблизно на 30 градусів нижче поверхні льоду,

– каже Віссел у прес-релізі.

Вчені кажуть, що не мають пояснення цим аномаліям, але вони, найімовірніше, не є нейтрино.

Проблема з нейтрино, яких надзвичайно багато у Всесвіті, полягає в тому, що існує вкрай мало інструментів, достатньо чутливих для їхнього виявлення. Через нас щомиті пролітають мільярди нейтрино, але вони майже не взаємодіють з матерією.

Порівнявши показники ANITA з іншими детекторами, команда впевнилася, що спостерігає щось зовсім інше. Стефані Віссел висунула теорію, що поблизу льоду може виникати невідомий ефект поширення радіохвиль, однак поки що ні вона, ні будь-хто інший не може дати точну відповідь.

Оскільки проєкту ANITA незабаром виповниться 20 років, NASA, Університет штату Пенсильванія та інші установи вже працюють над створенням більш чутливого приладу PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations). Новий детектор буде більшим і краще пристосованим для пошуку дрібних частинок. Вчені сподіваються, що він допоможе вловити більше аномалій і нарешті зрозуміти їхню природу.