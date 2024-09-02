Затонулий корабель часів Першої світової війни знайшли у Північному морі

У Північному морі знайшли британський військовий корабель часів Першої світової війни. Він затонув унаслідок раптового нападу підводного човна 110 років тому. Ворожа торпеда знищила не лише HMS Hawke, але й весь його екіпаж – понад 500 людей.

Деталі знахідки

Уламки HMS Hawke знайшли у Шотландії. Відкриття зробили професійні мисливці за затонулими кораблями.

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Затонулий крейсер має довжину 118 метрів. Він затонув дуже швидко разом із 524 людьми на борту 15 жовтня 1914 року. Лише приблизно 70 членів екіпажу військового корабля вижили, врятувавшись у шлюпках.

Це було дуже рано — початок Першої світової війни,

– каже Кевін Хіт, дослідник з групи "Загублені в глибоких водах".

Він додає, що в той час британці не знали, що у підводних човнів достатньо пального, щоб досягти Шотландії. До кінця Першої світової війни, завдяки дозаправці в середній Атлантиці, німецькі підводні човни мали ще більший радіус дії й могли досягти Сполучених Штатів.

Hawke був одним із кількох британських військових кораблів, які були призначені для блокади Німеччини. Ця тактика утримувала більшу частину Імперського військово-морського флоту Німеччини в порту під час війни. Але нова підводна технологія німецьких підводних човнів дозволила їм уникнути блокади і потопити кілька військових кораблів союзників і цивільних суден.



HMS Hawke забезпечував блокаду німецького флоту, коли був потоплений торпедою з підводного човна / Фото має статус суспільного надбання

Hawke був потоплений торпедою з підводного човна U-9, який командував Отто Веддіген. За кілька тижнів до цього він знищив три британські крейсери, які патрулювали Північне море, що призвело до загибелі понад 1400 осіб.

Уламки HMS Hawke зараз лежать на морському дні на глибині близько 110 метрів приблизно за 112 кілометрів на схід від Фрейзербурга, прибережного міста на північному сході Шотландії. Знайшли їх 12 серпня, коли пошукова група поверталася із чергового занурення й натрапила на перешкоду на морському дні.

У сюжеті BBC можна побачити, як сьогодні виглядає корабель: відео

Що цікаво, ця точка раніше була позначена на морських картах, як одне з можливих місць катастрофи Hawke, але раніше там нічого не знаходили – можливо, промахнулися на кілька десятків метрів.

Кевін Хіт каже, що корабель перебуває у "чудовому" стані. Але піднімати на поверхню його навряд чи будуть, оскільки це місце має статус військового поховання й може бути захищене законом від втручання. Ба більше, є імовірність, що навіть майбутні спроби повторного занурення можуть бути заборонені.