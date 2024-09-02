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Обломки HMS Hawke нашли в Шотландии. Открытие сделали профессиональные охотники за затонувшими кораблями.

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Затонувший крейсер имеет длину 118 метров. Он затонул очень быстро вместе с 524 людьми на борту 15 октября 1914 года. Лишь примерно 70 членов экипажа военного корабля выжили, спасшись в шлюпках.

Это было очень рано — начало Первой мировой войны,

– говорит Кевин Хит, исследователь из группы "Затерянные в глубоких водах".

Он добавляет, что в то время британцы не знали, что у подводных лодок достаточно горючего, чтобы достичь Шотландии. К концу Первой мировой войны, благодаря дозаправке в средней Атлантике, немецкие подводные лодки имели еще больший радиус действия и могли достичь Соединенных Штатов.

Hawke был одним из нескольких британских военных кораблей, которые были предназначены для блокады Германии. Эта тактика удерживала большую часть Имперского военно-морского флота Германии в порту во время войны. Но новая подводная технология немецких подводных лодок позволила им избежать блокады и потопить несколько военных кораблей союзников и гражданских судов.



HMS Hawke обеспечивал блокаду немецкого флота, когда был потоплен торпедой с подводной лодки / Фото имеет статус общественного достояния

Hawke был потоплен торпедой с подводной лодки U-9, который командовал Отто Веддиген. За несколько недель до этого он уничтожил три британских крейсера, которые патрулировали Северное море, что привело к гибели более 1400 человек.

Обломки HMS Hawke сейчас лежат на морском дне на глубине около 110 метров примерно в 112 километрах к востоку от Фрейзербурга, прибрежного города на северо-востоке Шотландии. Нашли их 12 августа, когда поисковая группа возвращалась из очередного погружения и наткнулась на препятствие на морском дне.

В сюжете BBC можно увидеть, как сегодня выглядит корабль: видео

Что интересно, эта точка ранее была обозначена на морских картах, как одно из возможных мест катастрофы Hawke, но раньше там ничего не находили – возможно, промахнулись на несколько десятков метров.

Кевин Хит говорит, что корабль находится в "прекрасном" состоянии. Но поднимать на поверхность его вряд ли будут, поскольку это место имеет статус военного захоронения и может быть защищено законом от вмешательства. Более того, есть вероятность, что даже будущие попытки повторного погружения могут быть запрещены.