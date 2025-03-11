Рекламні зображення Google Pixel 9a злили в мережу перед релізом

Очікується, що скоро Google представить бюджетний Pixel 9a. Раніше ми вже бачили багато витоків про цей смартфон і навіть ціле відео з готовим пристроєм, яке підтвердило його дизайн без масивної камери, що виступає над корпусом. Тепер у мережі опинилися маркетингові матеріали, які показують Pixel 9a у всіх його кольорах та з різних кутів.

Pixel 9a вже близько

Той факт, що компанія вже виготовила зображення для розміщення на сторінці товару в своєму магазині, говорить про наближення релізу. Хоча невідомо, коли це точно буде, можна очікувати, що він не забариться. Серія "a" завжди виходила в травні, однак, як ми знаємо, з останнім поколінням смартфонів Google змістила дати на два місяці назад. Це означає, що Pixel 9a повинен вийти десь у березні. Попередні чутки, які з'явились у лютому, встановили день презентації на 19 березня, але наразі немає нових підтверджень цієї дати, повідомляє 24 Канал з посиланням на 91mobiles.

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Тепер у мережі з'явилися ймовірні маркетингові матеріали Google Pixel 9a. Витік не лише вкотре розкриває дизайн та різні варіанти кольорів Pixel 9a, але й дає нам уявлення про деякі функції, якими може бути оснащений телефон.

Pixel 9a можна побачити в чотирьох кольорах: Обсидіан, Порцеляна, Півонія та Ірис. Витік зображень також демонструє модуль камери, який відрізняється від інших Pixel. Одне із зображень підкреслює водонепроникність (імовірно, може відповідати рейтингу IP68), хоча точна її категорія невідома. Pixel 9a також має функції Google Gemini, захисту від крадіжок тощо.



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google

Попередні чутки повідомляли, що Pixel 9a може мати подвійну камеру на 48 і 13 мегапікселів.

Очікується, що він працюватиме на процесорі Tensor G4

Смартфон може бути запропонований у комбінаціях з 8 гігабайтів оперативної пам'яті/128 постійної пам'яті, а також 8 гігабайтів оперативної пам'яті/256 постійної.

Дисплей буде 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм Actua з частотою оновлення 120 Гц та 2700 пікселів і роздільною здатністю 1080x2424 (FHD+).

Батарея, за чутками, може бути величезною – 5100 міліампер-годин, з підтримкою дротової та 7,5 Вт бездротової зарядки.

Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google

Очікується, що цього року Google підвищить ціну на Pixel 9a порівняно з Pixel 8a. Ходять чутки, що Pixel 9a може коштувати 599 доларів за версію на 256 ГБ, що на 40 доларів більше порівняно з моделлю Pixel 8a на 256 ГБ, яка стартувала за 549 доларів. Разом із тим ціна моделі на 128 ГБ залишиться незмінною.