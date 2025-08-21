Компанія Google розширила свою лінійку аудіопристроїв, представивши оновлені бездротові навушники. Головний акцент зроблено на інтеграції штучного інтелекту Gemini, а також на перенесенні флагманських функцій у більш доступний сегмент. Відтепер навіть бюджетна модель може похвалитися можливостями, які раніше були притаманні лише дорогим пристроям.

Які оновлення отримали навушники Google цього року?

На нещодавньому заході Made By Google компанія показала не лише нові смартфони Pixel 10 та годинник Pixel Watch 4, а й приділила значну увагу аудіогаджетам. Було представлено друге покоління бюджетних навушників Pixel Buds 2a та анонсовано масштабне оновлення для флагманської моделі Pixel Buds Pro 2, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також TikTok-інфлюенсери та медики почали носити Apple Watch на щиколотках, і цьому є логічна причина

Pixel Buds 2a

Найбільшим сюрпризом стала модель Pixel Buds 2a. Головним нововведенням у цих навушниках стала поява активного шумозаглушення (ANC) – функції, яка досі була ексклюзивом для Pro-версії. Тепер користувачі бюджетної моделі зможуть ефективно блокувати зовнішні шуми для комфортних розмов чи прослуховування музики.

Разом з ANC з'явився і "Режим прозорості", що дозволяє чути оточення, не знімаючи навушників. Це корисно для безпеки на вулиці або для коротких розмов. Якість дзвінків також покращили завдяки технології Clear Calling, яка за допомогою ШІ та сітчастих накладок, що блокують вітер, зменшує фонові шуми, забезпечуючи чіткість голосу для обох співрозмовників.

Серцем оновлення стала глибока інтеграція асистента Gemini. Тепер для взаємодії з ним не потрібно діставати телефон – достатньо просто почати говорити. Асистент допоможе знайти ресторан поблизу, прокласти маршрут, зачитати нові листи чи поставити пісню на паузу.

Дизайн Buds 2a також зазнав змін. Вони стали найменшими та найлегшими в історії a-серії, а зарядний кейс став компактнішим. Корпус захищений від поту та води за стандартом IP54. Для кращої посадки у вусі додали спеціальний стабілізатор, який можна провертати для надійнішої або вільнішої фіксації.

Google Pixel Buds 2a: відео

Звісно, такі покращення вплинули на ціну. Нові Pixel Buds 2a коштуватимуть 130 доларів, що дорожче за попередню модель. Однак разом із цим автономність зросла вдвічі порівняно з попередником.

Вони доступні у двох нових кольорах: Hazel (горіховий) та Iris (ірисовий).

Попередні замовлення вже відкрито, а у продаж вони надійдуть 9 жовтня.

Pixel Buds Pro 2: нові можливості завдяки софту

Флагманські навушники Pixel Buds Pro 2, випущені минулого року, теж не лишилися без уваги. Вони отримають значне програмне оновлення, яке розширить їхню функціональність.

Однією з ключових фішок стане керування жестами голови : тепер можна буде прийняти дзвінок чи повідомлення, просто кивнувши, або відхилити їх, похитавши головою. Це стало можливим завдяки вбудованим акселерометрам та сенсорам.

: тепер можна буде прийняти дзвінок чи повідомлення, просто кивнувши, або відхилити їх, похитавши головою. Це стало можливим завдяки вбудованим акселерометрам та сенсорам. Інтеграція з Gemini тут стала ще глибшою. Асистент зможе взаємодіяти з іншими додатками, наприклад, додавати товари до списку покупок у Google Keep або створювати події в Календарі.

Також з'являться дві нові аудіофункції. Перша – Adaptive Audio, яка автоматично регулює рівень шумозаглушення залежно від навколишнього середовища. Друга – Loud Noise Protection, що захищає слух, автоматично приглушуючи раптові гучні звуки, як-от сирена швидкої допомоги.

Google Pixel Buds Pro 2: відео

Вартість Pixel Buds Pro 2 лишається на рівні 230 доларів, але тепер вони доступні в новому кольорі Moonstone (місячний камінь).

Важливо, що всі перераховані програмні функції стануть доступні у вересні через оновлення ПЗ, і його безкоштовно отримають усі власники Pro 2.