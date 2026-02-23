Ніколи не використовуйте пласкі кабелі для домашнього інтернету – ось чому це погана ідея

Багато хто обирає пласкі інтернет-кабелі через їхній привабливий вигляд та зручність у прокладанні під килимами чи дверима. Проте за естетикою ховаються серйозні інженерні компроміси, які порушують фундаментальні принципи роботи мереж.

Виробники часто жертвують якістю сигналу заради компактності, що призводить до нестабільної роботи інтернету саме тоді, коли надійність з'єднання є критичною, пояснює 24 Канал.

Чому пласкі кабелі гірші за круглі аналоги?

Ефективність роботи Ethernet-з'єднання базується на фізичному явищі, яке забезпечують вісім дротів всередині кабелю, організовані у чотири пари. Ці пари не просто лежать поруч, а скручені між собою за певним шаблоном по всій довжині.

Таке скручування – це не дизайнерське рішення, а необхідна інженерна умова для нейтралізації електромагнітних перешкод від навколишньої електроніки та запобігання перехресним наведенням між самими парами дротів.

Головна проблема пласких кабелів полягає в тому, що їхня паралельна структура прямо суперечить цьому захисту. Хоча всередині вони також мають скручені пари, самі ці пари не скручуються відносно одна одної, як це реалізовано в круглих аналогах.

Через це електричний шум легко "стрибає" з однієї пари на іншу, що робить кабель вразливим до будь-яких зовнішніх завад, наприклад, від працюючої мікрохвильової печі.

Коли це стає проблемою?

Особливо помітною ця проблема стає на великих відстанях. Згідно зі стандартами, круглий кабель категорії Cat6 надійно підтримує швидкість до 10 Гбіт/с на відстані до 100 метрів навіть у середовищі з великою кількістю електричного шуму, як пише BizTech.

Плоскі ж версії починають втрачати продуктивність уже після 50 метрів. Паралельні дроти в них спрацьовують як антени, що збирають перешкоди. На високих частотах, необхідних для передачі даних на швидкості 10 Гбіт/с, сигнал починає спотворюватися, пакети даних втрачаються, а з'єднання стає нестабільним, пише SlashGear.

Ви можете не помітити цього під час перегляду відео на YouTube, але в іграх або під час завантаження великих файлів проблеми стануть очевидними.

Крім того, плоскі кабелі значно гірше витримують фізичні навантаження. У кожного кабелю є мінімальний радіус вигину – межа, після якої внутрішня структура пошкоджується. Плоскі дроти дуже чутливі до сильних згинів, які призводять до внутрішньої напруги провідників, посилюючи втрату сигналу.

Їхня гнучкість часто спокушає користувачів прокладати їх під гострими кутами або затискати меблями, що суттєво скорочує термін їх служби. Круглі кабелі, хоч і виглядають масивнішими, фактично змушують власника поводитися з ними правильно.

Чи справді пласкі кабелі економніші?

Саме зогляду на всі перераховані недоліки пласких кабелів, економія при купівлі такого кабелю є ілюзорною. Вони дешевші у виробництві, бо потребують менше матеріалів, проте на ринку їх часто позиціонують як преміальний продукт. При цьому в них зазвичай гірше екранування, що критично, якщо дріт проходить поруч із силовими лініями чи роутерами.

Коли плаский кабель – хороша ідея?

Використання пласких кабелів допустиме лише в нішевих ситуаціях: для дуже коротких дистанцій (до 10 – 15 метрів) у приміщеннях з мінімумом техніки або для тимчасових інсталяцій.

Для постійної ж мережі краще обирати класичні круглі кабелі. Провідне підключення використовують заради максимальної продуктивності, а якщо кабель із цим не справляється, то сенс у його використанні зникає, адже сучасний Wi-Fi може працювати не гірше за неякісний дріт.