Сортування більше не потрібне: пластикове сміття тепер легко перетворюють на водневе паливо

Науковці розробили метод перетворення змішаного пластикового сміття на чистий водень. Нова технологія дозволяє повністю пропустити етап сортування, що робить переробку відходів значно дешевшою та ефективнішою для промислового масштабу.

Подвійний удар по екологічних проблемах

Сьогодні лише 9 відсотків пластику у світі потрапляє на переробку, оскільки процес розділення різних видів матеріалів є надто дорогим і тривалим. Проте дослідники з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) спільно з колегами з Південної Кореї знайшли спосіб обійти цю перешкоду. Свої результати вони опублікували в журналі PNAS.

Новий метод отримав назву "Лужна термічна обробка" або скорочено ATT. Раніше цю технологію успішно застосовували для отримання високочистого водню з морських водоростей, але тепер її адаптували для побутових відходів. Система використовує гідроксид натрію та тепло для запуску хімічної реакції. Під час випробувань суміші, що складалася з поліетилентерефталату (ПЕТ), поліетилену та поліпропілену, вчені отримали водневий газ чистотою понад 90 відсотків.

Ми вирішуємо дві нагальні глобальні проблеми одночасно,

– прокоментував А-Хюнг Парк, інженер-хімік та біомолекулярник з UCLA, який очолював дослідження.

Технологія ATT має дві суттєві переваги над сучасними методами виробництва водню:

По-перше, вона працює при температурах на 300 – 400 градусів Цельсія нижчих, ніж аналогічні підходи.

По-друге, система дозволяє вловлювати до 75 відсотків вуглецевих побічних продуктів у твердому вигляді, не дозволяючи їм потрапляти в атмосферу як вуглекислий газ.

Зазвичай поліетилен та поліпропілен, з яких виготовляють пакети та контейнери, важко піддаються хімічній обробці через відсутність кисню в їхніх полімерних ланцюгах. Щоб підвищити ефективність, вчені попередньо обробили ці види пластику шляхом нагрівання та окислення, зробивши їх більш реактивними.

Завдяки зниженню витрат на сортування та складності процесу ця технологія має потенціал стати основною для підтримки водневої та циклічної економіки,

– заявив У-Дже Кім, хімік та матеріалознавець з Південної Кореї.

Наразі результати отримали на крихітних зразках у лабораторіях. Попри успіх експерименту, науковцям ще потрібно масштабувати процес для використання поза межами лабораторій та оптимізувати вихід чистого палива.

У майбутньому це дозволить перетворювати старі соломинки, пляшки та пакети на екологічне паливо, зменшуючи залежність людства від копалин.