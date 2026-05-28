Meta запускає платні Instagram і WhatsApp – компанія готує масштабну AI-підписку

Meta почала глобальний запуск платних підписок для Instagram, Facebook і WhatsApp. Компанія додає ексклюзивні функції, а паралельно тестує дорожчі AI-тарифи для користувачів, бізнесу та авторів контенту.

Компанія Meta оголосила про масштабне розширення власної системи підписок. Відтепер платні тарифи для Instagram, Facebook і WhatsApp починають запускатися глобально, а в майбутньому до них приєднаються окремі AI-плани та професійні пакети для бізнесу й творців контенту. Про це пише Techcrunch.

Навіщо Meta переводить свої соцмережі на підписки?

Про це повідомила керівниця продуктового напряму Meta Наомі Глейт. За її словами, нові сервіси стануть частиною великої екосистеми під назвою Meta One, яка в майбутньому об'єднає всі підписки компанії.

Базові споживчі підписки отримали назви Instagram Plus, Facebook Plus і WhatsApp Plus. Їхня вартість становить 3,99 долара на місяць для Instagram і Facebook та 2,99 долара для WhatsApp.

У Meta пояснюють, що компанія хоче не лише збільшити кількість платних сервісів, а й зменшити залежність від рекламного бізнесу. Соцмережі Meta вже давно досягли глобального насичення аудиторії, тому додаткові джерела доходів стають дедалі важливішими. При цьому нові тарифи не замінюють Meta Verified – окрему підписку з верифікацією акаунта, захистом від підробки профілів і пріоритетною підтримкою.

Які функції отримає платний Instagram?

Instagram Plus орієнтований насамперед на активних користувачів і творців контенту. Підписники отримають доступ до низки додаткових інструментів для роботи з Stories та профілем.

Як пише WSJ, серед нових можливостей – перегляд статистики повторних переглядів Stories, створення необмеженої кількості списків аудиторії замість лише "Близьких друзів", а також просування однієї Stories щотижня для додаткових переглядів. Користувачі також зможуть залишати Stories активними довше ніж 24 години, переглядати чужі Stories анонімно, шукати конкретних глядачів у списках переглядів та публікувати дописи без появи у стрічці підписників.

Meta також додає косметичні зміни: анімовані реакції Super Heart, кастомні іконки застосунка, додаткові шпильки для профілю та нові шрифти для біографії. Facebook Plus пропонує схожий набір функцій, тоді як WhatsApp Plus більше сфокусований на персоналізації месенджера. Користувачі отримають нові теми оформлення, кастомні рингтони, розширені можливості закріплення чатів, преміальні стікери та інструменти для налаштування списків.

Meta готує окремі AI-підписки

Паралельно компанія запускає тестування окремих AI-тарифів для користувачів Meta AI. Вони отримали назви Meta One Plus і Meta One Premium.

Базовий AI-план коштуватиме 7,99 долара на місяць, тоді як Premium-версія оцінена у 19,99 долара. Обидва тарифи відкриватимуть доступ до розширених функцій Meta AI, але дорожча підписка надаватиме більше обчислювальних ресурсів для складних запитів. Це означає глибший аналіз задач, більш просунуті режими "мислення" та розширені можливості генерації відео й зображень.

Meta AI при цьому залишиться безкоштовним для звичайних користувачів, але компанія фактично переходить до моделі, яку вже використовують інші AI-компанії – базові функції безкоштовні, а за вищу продуктивність потрібно платити. Тестування AI-підписок стартує наступного місяця у Сінгапурі, Гватемалі та Болівії. У майбутньому Meta планує додати нові бонуси для власників AI-окулярів.

Окремі тарифи для бізнесу та авторів контенту

Meta також почне тестування професійних підписок для бізнесу й креаторів у Саудівській Аравії, Марокко, Таїланді та Бангладеші.

Тариф Meta One Essential за 14,99 долара на місяць включатиме верифікацію, захист від копіювання акаунтів і розширену систему посилань для просування соцмереж, сайтів та онлайн-магазинів. Найдорожчий пакет – Meta One Advanced за 49,99 долара – додасть просування у Facebook-стрічці, пріоритет у пошуку Facebook та Instagram, виділену кнопку "Підписатися" у Reels і автоматичні запрошення на підписку для користувачів, які взаємодіяли з контентом.

Також Meta обіцяє розширену аналітику, інструменти командного доступу без передачі паролів і систему сповіщень про повторне використання контенту іншими акаунтами. Наомі Глейт визнала, що компанія все ще експериментує з новими моделями монетизації, але Meta планує поступово об'єднати всі підписки в єдину платформу Meta One та регулярно розширювати її можливості.