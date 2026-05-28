Плавучі атомні станції можуть з'явитися біля островів Греції вже у 2030-х

Грецькі острови можуть отримати нове джерело електроенергії – плавучі міні-АЕС. Дослідники вважають, що такі установки здатні зменшити залежність від викопного палива та стабілізувати енергосистему регіону.

Нове дослідження, підготовлене аналітичним центром Deon Policy Institute спільно з компаніями ABS, Core Power та Athlos Energy, дійшло висновку, що плавучі атомні електростанції можуть стати реалістичним варіантом для енергопостачання грецьких островів. Про це пише Interesting Engineering.

Чому Греції пропонують плавучі атомні електростанції?

Йдеться про Floating Nuclear Power Plants – плавучі ядерні установки, у яких один або кілька реакторів інтегруються у спеціальну морську платформу або судно. Такі системи здатні виробляти електроенергію, тепло, а в окремих випадках – навіть питну воду через опріснення.

Основою таких електростанцій є малі модульні реактори, або SMR. Це компактні ядерні реактори, які виготовляються на заводах як стандартизовані модулі та доставляються до місця експлуатації. Автори дослідження наголошують, що географія Греції ідеально підходить для такого формату енергетики. Країна має величезну берегову лінію та сотні островів, багато з яких не підключені до основної енергомережі.

Сьогодні частина островів залежить від дизельних та мазутних електростанцій. Плавучі АЕС могли б поступово замінити ці системи та скоротити викиди вуглекислого газу. У дослідженні також зазначається, що FNPP можуть забезпечити електрикою порти та прибережну інфраструктуру без перевантаження енергомережі.

Ще одна перевага – мобільність. На відміну від традиційних АЕС, плавучі станції можна переміщати залежно від потреб або змін енергетичної політики.

Технологія вже не є експериментальною

Попри футуристичний вигляд концепції, плавучі атомні станції вже існують у реальності. Найвідомішим прикладом є російська плавуча АЕС Akademik Lomonosov, яка працює у комерційному режимі з 2019 року.

Дослідники також зазначають, що технологія базується на десятиліттях досвіду використання ядерних реакторів на військових підводних човнах і кораблях. Президент Deon Policy Institute Джордж Ласкаріс заявив: "Це дослідження показує, що плавучі атомні електростанції – не далека чи суто теоретична ідея для Греції. Ми не виявили фундаментальних технічних або інституційних бар'єрів".

За його словами, головна проблема полягає не в технологіях, а у створенні політичної, фінансової та регуляторної бази.

Чому Греція має перевагу у такому проєкті?

Автори дослідження вважають, що Греція має особливу перевагу завдяки потужному морському сектору. Країна є одним із глобальних лідерів у судноплавстві та суднобудуванні. Приблизно 75 % вартості плавучої АЕС припадає не на сам реактор, а на допоміжну інфраструктуру та суднові системи – сфери, де грецька морська індустрія вже має великий досвід.

У компанії ABS заявили, що ключовим викликом стане інтеграція таких систем у чинні закони та міжнародні регуляторні норми.

Старший віцепрезидент ABS Патрік Раян зазначив:

"Початкові результати дають важливе розуміння того, як плавучі атомні електростанції можуть інтегруватися у наявні нормативні рамки".

За оцінками авторів дослідження та видання Maritime Executive, перші плавучі атомні електростанції у Греції потенційно можуть запрацювати у 2035 – 2040 роках. Втім, перед цим країні доведеться вирішити низку питань – від регулювання та фінансування до громадської підтримки ядерних проєктів.

Дослідники наголошують, що суспільне сприйняття залишатиметься одним із головних факторів успіху, навіть якщо технологія вже вважається достатньо зрілою для комерційного використання.