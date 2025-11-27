Poco об'єднує зусилля з Bose, щоб створити унікальну аудіосистему в смартфоні

Дочірня компанія Xiaomi, бренд Poco, випустила нову лінійку смартфонів F8, яка відрізняється від конкурентів акцентом на якості звучання. Для цього виробник об'єднав зусилля з легендарною аудіокомпанією Bose, щоб створити унікальну систему динаміків. Топова модель Ultra отримала навіть окремий сабвуфер.

Чим смартфон Poco F8 Ultra відрізняється від інших?

Обидві моделі серії – F8 Pro та F8 Ultra – оснащені стереодинаміками, які розробляли та налаштовували інженери Bose. Однак старша версія Ultra пішла далі та отримала третій динамік – повноцінний незалежний сабвуфер, який розташований у задній частині корпусу біля камер. Виробник стверджує, що така конфігурація забезпечує глибший та потужніший бас порівняно зі стандартними мобільними пристроями, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

Користувачам доступні два звукові профілі, створені спеціалістами Bose:

Режим Dynamic посилює низькі частоти для більш насичених басів.

Balanced фокусується на вокалі та збалансованому звучанні по всьому діапазону.

Представники Bose заявили, що їхня співпраця з Poco дозволила досягти помітно чистішого та об'ємнішого звуку у форматі мобільного девайсу.

Щодо решти характеристик, Poco F8 Ultra позиціонується як доступний флагман:

Пристрій працює на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з чипом VisionBoost D8.

Модель отримала OLED-екран діагоналлю 17,5 см (6,9 дюйма), потрійну камеру з головним сенсором на 50 мегапікселів, перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом та підтримку бездротової зарядки.

Акумулятор має ємність 6500 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки на 100 ватів через кабель та 50 ватів бездротової.

Корпус захищений за стандартом IP68, пише Android Police.



Poco F8 Ultra має задню панель, яка імітує джинсову тканину / Фото Android Police



Екран Poco F8 Ultra отримав дуже тонкі рамки / Фото Android Police

Молодша модель F8 Pro отримала такі характеристики:

Смартфон використовує минулорічний Snapdragon 8 Elite, дисплей розміром 16,7 см (6,59 дюйма) та спрощену конфігурацію камер.

У неї телеоб'єктив має 2,5-кратний оптичний зум, а ширококутний модуль – лише 8 мегапікселів.

Батарея тут дещо менша – 6210 міліампер-годин, але також підтримує швидку зарядку 100 ватів.



Смартфони Poco F8 Pro вийшли в трьох кольорах / Фото Poco

Обидва смартфони працюють на Android 16 з оболонкою HyperOS 3 та отримають чотири роки великих оновлень плюс шість років патчів безпеки.

Ціни

Початкова ціна Poco F8 Pro становить 579 доларів США, тоді як Ultra коштує від 729 доларів США.

Разом зі смартфонами компанія представила два бюджетних планшети з екранами високої роздільної здатності й підтримкою Dolby Atmos.