Чого чекати від майбутніх флагманів Samsung?

Згідно з даними, отриманими від інсайдера Стіва Геммерстоффера, відомого як OnLeaks, дизайн Galaxy S26+ не зазнає революційних змін, а радше еволюціонує. Смартфон матиме плаский 6,7-дюймовий екран з тонкими симетричними рамками та злегка заокруглені кути корпусу. Очікується, що його габарити складуть 158,4 міліметра у висоту, 75,7 міліметра у ширину та 7,35 міліметра у товщину, що майже ідентично до попередника, Galaxy S25+. Але увагу слід звертати не на розміри, а на колір, який Samsung явно підгледіла в Apple, пише 24 Канал з посиланням на PhoneArena.

Новий помаранчевий корпус Galaxy S25+ явно наслідує цьогорічну лінійку iPhone 17 Pro:



Порівняння Samsung Galaxy S26 Plus і Apple iPhone 17 Pro Max / Колаж 24 Каналу/OnLeaks/Android Headlines/Apple

Є також кілька інших візуальних змін. Наприклад, блок камер на задній панелі виглядає більш преміально та виразно, хоч і не так екстравагантно, як у рендерах скасованої моделі S26 Edge.

Нагадаємо, Samsung припинила розробку смартфона Galaxy S26 Edge. Ще у жовтні стало відомо, що компанія повернеться до традиційної стратегії з моделями базової, Plus та Ultra версій.

Початково планувалося, що саме Edge замінить Plus, але, за чутками, від цієї ідеї відмовились через низькі продажі попередньої версії, Galaxy S25 Edge, а також потенційні виробничі складнощі. Це призвело до повернення моделі S26+ у флагманську лінійку.

Спочатку очікувалося, що така зміна планів могла посунути дату презентації на березень, оскільки компанії знадобився б додатковий час на тестування апаратного забезпечення, пише 9to5Google. Втім, останні дані свідчать, що Samsung впоралася з цим раніше, ніж планувала. Тепер інсайдери кажуть, що серія Galaxy S26, ймовірно, буде представлена у звичний для компанії термін – анонс відбудеться в січні, а запуск у продаж очікується в лютому 2026 року.

Характеристики

Щодо технічних характеристик, кардинальних змін не передбачається. Galaxy S26+ отримає 12 гігабайтів оперативної пам'яті, накопичувачі на 256 або 512 гігабайтів, основну камеру на 50 мегапікселів, а також акумулятор ємністю 4900 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 ватів.

Найбільша інтрига зберігається навколо процесора. Одні джерела стверджують, що Samsung буде використовувати власний чип Exynos 2600 у моделях S26 та S26+, тоді як Ultra-версія отримає ексклюзивний Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm. Інші чутки вказують на те, що Qualcomm розраховує оснастити своїми процесорами до 75% усіх пристроїв серії.