Метою компанії є домогтися стабільного і якісного зв'язку, який буде доступним навіть без стільникової мережі, завдяки функції Emergency SOS, яку було представлено ще у 2022 році, розповідає 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

Які супутникові функції з'являться в iPhone?

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple понад десять років цікавиться супутниковими технологіями. Хоча компанія обговорювала ідею запуску власних супутникових послуг, щоб не залежати від партнерів на кшталт Globalstar або SpaceX, керівництво відмовилося від цієї ідеї. В Apple вважають, що компанія не є оператором зв'язку і не повинна поводитися як оператор.

Попри це, Apple активно працює над кількома проєктами, що стосуються супутникового зв'язку в iPhone. Одним із ключових напрямків є створення спеціальної платформи, яка дозволить стороннім розробникам інтегрувати супутникові функції у свої застосунки.

Також у розробці перебуває навігація в Apple Maps із підтримкою супутників. Це дасть змогу користувачам орієнтуватися на місцевості без підключення до стільникових мереж або попереднього завантаження карт. Планується розширити й можливості обміну повідомленнями, додавши підтримку передачі зображень на додачу до тексту.

Ще одним важливим завданням є покращення якості зв'язку. Наразі для роботи супутникових функцій в iPhone потрібен безперешкодний огляд неба. Майбутні вдосконалення мають забезпечити стабільну роботу в автомобілі, у приміщеннях та інших складних умовах.

Крім того, компанія працює над підтримкою стандарту 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), який дозволить смартфону використовувати супутники для зв'язку поза зоною покриття наземних мереж.

На якій стадії перебувають ці розробки та коли вони з'являться в iPhone, наразі невідомо. Тож не варто очікувати на їх швидку імплементацію. Не слід виключати, що Apple реалізує їх з анонсом iPhone 18.

Які ще зміни готує Apple для iPhone?

Компанія продовжує працювати над своїм смартфоном та розвиває і покращує сервіси й застосунки. Наприклад Apple планує інтегрувати штучний інтелект Gemini від Google у Siri до 2026 року, відмовившись від співпраці з Anthropic через фінансові причини.

Крім того, нещодавно з'явилося свіже оновлення операційної системи iOS 26.1, яке дозволяє налаштовувати прозорість дизайну Liquid Glass, що було однією з головних скарг користувачів.

На додачу до цього гендиректор Apple Тім Кук пообіцяв активно інтегрувати сторонні AI-інструменти, такі як ChatGPT, Google Gemini, Anthropic та Perplexity, у свої операційні системи.