То чи варто перейматися через спосіб зарядки?

Автор експерименту на каналі HTX провів масштабне дослідження, яке тривало два роки і складалося з кількох серій тестів, розповідає 24 Канал. Основна частина тривала понад пів року та охопила 500 повних циклів заряду й розряду.

Ютубер порівняв смартфони з різною потужністю зарядки – від стандартних 18 Вт до надшвидких 120 Вт.

Результати показали, що різниця у деградації акумуляторів між моделями з ультрашвидкою (120 Вт) і звичайною (18 Вт) зарядкою становить у середньому лише 0,3%. Це свідчить про те, що потужність зарядного пристрою майже не впливає на довговічність батареї.

Чи потрібно заряджати смартфон до 100%?

У другій серії тестів перевіряли, чи корисно тримати рівень заряду в діапазоні від 30% до 80%. Такий режим порівняли з повною розрядкою до 0% та зарядкою до 100%. Перевага "помірного" режиму також виявилася невеликою, хоч і значнішою – різниця у стані батарей склала 2,5%.

Експеримент зі "здоров'ям" батарей смартфонів – дивіться відео:

На думку автора експерименту, свідомо використовувати лише 50% ємності акумулятора, щоб зберегти всього 2,5% його "здоров'я" протягом двох років, для більшості користувачів немає практичного сенсу.

У підсумку HTX Studio зазначили, що не варто надмірно турбуватися про режим зарядки. Користувачам радять просто використовувати свої телефони так, як їм зручно, оскільки в довгостроковій перспективі обраний спосіб зарядки не відіграє суттєвої ролі.