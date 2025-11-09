Так стоит ли переживать из-за способа зарядки?

Автор эксперимента на канале HTX провел масштабное исследование, которое длилось два года и состояло из нескольких серий тестов, рассказывает 24 Канал. Основная часть длилась более полугода и охватила 500 полных циклов заряда и разряда.

Смотрите также Быстро садится батарея: 5 советов для владельцев андроид смартфонов, которые помогут экономить заряд

Ютубер сравнил смартфоны с разной мощностью зарядки – от стандартных 18 Вт до сверхбыстрых 120 Вт.

Результаты показали, что разница в деградации аккумуляторов между моделями с ультрабыстрой (120 Вт) и обычной (18 Вт) зарядкой составляет в среднем лишь 0,3%. Это свидетельствует о том, что мощность зарядного устройства почти не влияет на долговечность батареи.

Нужно ли заряжать смартфон до 100%?

Во второй серии тестов проверяли, полезно ли держать уровень заряда в диапазоне от 30% до 80%. Такой режим сравнили с полной разрядкой до 0% и зарядкой до 100%. Преимущество "умеренного" режима также оказалась небольшой, хотя и значительной – разница в состоянии батарей составила 2,5%.

Эксперимент со "здоровьем" батарей смартфонов – смотрите видео:

По мнению автора эксперимента, сознательно использовать лишь 50% емкости аккумулятора, чтобы сохранить всего 2,5% его "здоровья" в течение двух лет, для большинства пользователей нет практического смысла.

В итоге HTX Studio отметили, что не стоит чрезмерно беспокоиться о режиме зарядки. Пользователям советуют просто использовать свои телефоны так, как им удобно, поскольку в долгосрочной перспективе выбранный способ зарядки не играет существенной роли.