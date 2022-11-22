Waymo представила безпілотне таксі без керма, педалей і бічних дзеркал

Китайські автовиробники і компанії технологічного сектору намагаються випробовувати безпілотні таксі не менш активно, ніж західні конкуренти. Водночас трапляються й історії співпраці, як у випадку з альянсом китайського автогіганта Geely і американської Waymo. Результатом стало унікальне автономне авто без звичних органів управління.

У перспективі представлений автомобіль може замінить собою модифіковані версії серійних машин, які досі експлуатуються дочірньою компанією холдингу Alphabet. Транспорт було створено у співпраці з маркою ZEKKR, що належить холдингу Geely.

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Особливості автівки

В салоні машин немає ні керма, ні педалей, а на бічних поверхнях кузова немає дзеркал заднього виду, оскільки їх замінюють камери.

За своїм компонуванням машина нагадує мінівен, у прототипу передні двері відходять убік, як у туристичних автобусів, переміщаючись на кривих важелях. Задні двері зроблені зсувними, а середньої стійки кузова взагалі немає, що робить дверний отвір просто величезним і вельми зручним для посадки і висадки пасажирів.

Передня панель позбавлена органів управління, якщо не брати до уваги дисплея на центральній консолі, а тому має симетричний дизайн. Для пасажирів заднього ряду передбачені окремі монітори в підголівниках сидінь першого ряду. Передні сидіння оснащені електроприводами та зарядними портами для мобільних пристроїв пасажирів.

Інтер'єр оформлено з використанням матеріалів, які легко очищаються і мають приємну тактильну текстуру.

Фото безпілотного таксі

Фото Abigail Bassett для The Verge

Коли транспорт можна буде побачити на вулиці

Терміни появи таких таксі на вулицях США багато в чому залежатимуть від законодавців, які мають дозволити експлуатацію машин без звичних органів управління на дорогах загального користування. Поки що на деяких територіях місцева влада дозволила комерційну експлуатацію таксі без водія, що страхує, за кермом, але звичні органи управління у цих машин є.