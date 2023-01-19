Boston Dynamics показала, як двоногий робот Atlas кидає людині сумку з інструментами
Компанія Boston Dynamics опублікувала відео з демонстрацією нових можливостей свого робота-гуманоїда Atlas. Робот тепер не тільки може стрибати і бігати пересіченою місцевістю, а й піднімати та кидати предмети завдяки зажимам, що з'явилися в його верхніх кінцівках.
Як повідомляє 24 Канал, кігтеподібні зажими складаються з одного нерухомого "пальця" і одного рухомого "пальця". У Boston Dynamics розповіли, що такі зажими розробили для підйому важких предметів, і його можливості вперше продемонстрували в рекламі, випущеній до фінальної гри Національної футбольної ліги США (Super Bowl), у якій Atlas тримав бочку над головою.
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Нові вміння Arlas
У новому відео демонструється, як Atlas доставляє сумку з інструментами робітнику, який перебуває на будівельних риштуваннях. Для цього він бере дошку і розміщує її між коробами і риштуванням, створюючи своєрідний місток. По цій дошці робот переходить на майданчик риштувань, підстрибує на наступний майданчик і кидає сумку робітнику. Наприкінці відео робот перекидається як справжній гімнаст.
Заключний рух Atlas, багатоосьове перекидання з 540-градусним поворотом додає асиметрії в русі робота, що є набагато складнішою навичкою, ніж паркур, який виконувався раніше,
– повідомила компанія.
До речі, не багато роботів обладнані такими зажимами на кінцівках. Аналогічні є лише у "Робонавта" NASA (Robonaut).