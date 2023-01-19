Как сообщает 24 Канал, когтевидные зажимы состоят из одного неподвижного "пальца" и одного подвижного "пальца". Boston Dynamics рассказали, что такие зажимы разработали для подъема тяжелых предметов, и его возможности впервые продемонстрировали в рекламе, выпущенной к финальной игре Национальной футбольной лиги США (Super Bowl), в которой Atlas держал бочку над головой.

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Новые умения Arlas

В новом видео демонстрируется, как Atlas доставляет сумку с инструментами находящемуся на строительных лесах рабочему. Для этого он берет доску и размещает ее между коробами и лесами, создавая своеобразный мостик. По этой доске робот переходит на площадку лесов, подпрыгивает на следующую площадку и бросает сумку рабочему. В конце видео робот опрокидывается как настоящий гимнаст.

Заключительное движение Atlas, многоосная опрокидывание с 540-градусным поворотом добавляет асимметрии в движении работа, что является гораздо более сложным навыком, чем выполнявшийся ранее паркур.

– сообщила компания.

Кстати, не многие роботы оборудованы такими зажимами на конечностях. Аналогичны только у "Робонавта" NASA (Robonaut).