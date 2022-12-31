Работизированное оборудование на орбитальных станциях и космических кораблях – не редкость. Для выполнения операций на их наружной поверхности используют манипуляторы. Они обслуживают инфраструктуру, перемещают и оборудование между модулями, проверяют системы на станциях и помогают в стыковке дополнительных модулей.

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Однако количество модулей станций увеличивается, и манипуляторы перестают дотягиваться до удаленных блоков. Растет и их спектр задач. Для решения этих проблем подошли бы мобильные и автономные помощники, которых пока можно увидеть в научной фантастике, как R2D2 из "Звездных войн".

MARM – возможное будущее роботов-инженеров

Инженеры из Итальянского технологического института под руководством Николаоса Цагаракиса собрали прототип робота, состоящий из поворотного основания и трех одинаковых конечностей на шарнирах. Пока может стоять на них, отрывать одну ногу от земли и сохранять баланс, наклоняться, возвращаться и приседать. Как говорят разработчики, он сможет работать в условиях микрогравитации на наружной части корпуса космических аппаратов.

Чтобы манипулятор удерживался на обшивке, в нижней части каждой конечности установили запорный механизм. Инженеры рассказали, что он будет придираться за стыки шестиугольных панелей, которыми обшивают космические корабли. К примеру, такие плиты для тепловой защиты SpaceX испытывала на Starship.

Этот же механизм можно использовать для замены панелей, зарядки батареи манипулятора или передачи данных через стыковочные порты космической станции. Подробностей о том, как выглядят устройства на концах ног робота и как именно они будут работать, не раскрывают.

Робот MARM: смотрите видео

По словам создателей, преимущество работы в том, что он может регулировать положение таза, а во время перемещения – постоянно поддерживать две точки контакта с поверхностью и двигаться в любом направлении.

Кроме того, при использовании одной конечности – применять две другие в качестве якорей для стабильности. Они планируют сделать MARM полуавтономным. Манипулятор будет использовать встроенные камеры, чтобы точно ставить ноги во время ходьбы, а оператор – направлять его при работе с сменными блоками.