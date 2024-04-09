Подивіться, як сонячне затемнення 2024 року виглядало з космосу

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року привернуло увагу мільйонів людей по всьому світу. Рідкісне видовище змогли побачити мешканці Мексики, США та Канади. Однак астронавти на МКС змогли спостерігати цю красу з іншого незвичного ракурсу.

Ця подія, хоча і була очікуваною, виявилася винятковим видовищем при спостереженні з Міжнародної космічної станції (МКС), інформує 24 Канал. Астронавти на борту стали свідками поступового проходження Місяця перед Сонцем, що супроводжувалося вражаючим видом тіні, яка рухалася по континенту.

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Незвичне видовище

Унікальна перспектива з космосу додає ще один шар інтриги до небесної події. Попри те, що МКС обертається навколо Землі кожні 90 хвилин, забезпечуючи лише короткий погляд на затемнення, її вирівнювання з траєкторією повного затемнення відкрило астронавтам чудовий краєвид.

На цьому відео видно, як тінь місяця накрила Землю на території де люди могли спостерігати повне сонячне затемнення.

Щоб це стало можливим, орбіту МКС багаторазово змінювали останні кілька місяців.

Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд і було найдовшим затемнення на суші з часів повного сонячного затемнення 11 липня 2010 року. Тінь Місяця загалом покрила територію приблизно в 16 000 кілометрів, а за подією спостерігало понад 32 мільйони людей.

Наступне повне затемнення над територією США відбудеться 2044 року. Ймовірно у 2044 році астронавти зможуть поглянути на нове затемнення зі ще більш дивовижного ракурсу – з території створеної на той час місячної бази.

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До речі, наступне повне затемнення в Європі відбудеться у 2026 році. Його можна буде спостерігати з території Гренландії, Ісландії, Іспанії, Португалії, Франції та України.