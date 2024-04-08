Українці, на жаль, не зможуть подивитися на нього на власні очі, однак побачити його все ж вийде завдяки онлайн-трансляції. А тим часом 24 Канал підготував кілька цікавих фактів про найочікуванішу космічну подію першої половини 2024 року.

Не пропустіть Повне сонячне затемнення 2024: як і де дивитися онлайн 8 квітня

Це найдовше сонячне затемнення з 2010 року

Після того, як центральна тінь Місяця торкнеться Землі на сході сонця в Тихому океані поблизу острова Старбак в Кірібаті, вона перетне Землю за 3 години 16 хвилин, перш ніж зникне на заході сонця в Атлантичному океані на північ від Азорських островів.

Для тих, хто опиниться на шляху затемнення, воно принесе найдовше затемнення на суші (4 хвилини 28 секунд) з часів повного сонячного затемнення 11 липня 2010 року на острові Пасхи/Рапа-Нуї.

Найкраще місце для спостереження

У межах будь-якого шляху повного затемнення є центральна точка, точка максимуму затемнення, де повне сонячне затемнення спостерігатиметься близько полудня (за місцевим часом), коли Сонце і Місяць перебуватимуть у найвищій точці на небі. Саме тут геометрія Сонця, Місяця і Землі точно вирівняна, що означає найповільніший рух тіні – і, відповідно, найдовше затемнення.

8 квітня ця точка буде лише за 6 кілометрів на північ від селища Назас з населенням 3600 осіб, що в мексиканському штаті Дуранго. Звідси повне затемнення триватиме 4 хвилини і 28 секунд.

Площа затемнення 16 тисяч кілометрів

Шлях затемнення становитиме близько 16 000 кілометрів, з яких менше половини пройде сушею. Через Північну Америку – Мексику, США і Канаду – він пройде за 100 хвилин, витративши 68 хвилин на проходження через частини 15 штатів США.

Це сонячне затемнення є частиною повторюваного циклу затемнень

Сонячні затемнення відбуваються групами під назвою "сарос" (з грецької – повторення). Кожні 6 585,3 днів тінь Місяця падає на Землю приблизно в тих самих пропорціях, що й попереднє. Єдина причина, чому воно не відбувається в тому самому місці, полягає в тому, що на 0,3 доби (близько 8 годин) Земля трохи обертається.

Повне сонячне затемнення 8 квітня є частиною Сарос 139, яке 6 585,3 днями раніше, 29 березня 2006 року, створило майже ідентичне затемнення для Африки та Азії.

Наступне затемнення Сароса 139 після 2024 року відбудеться 20 квітня 2042 року, коли повне затемнення буде видно з Індонезії, Східної Малайзії, Брунею та Філіппін.

Однак кожне четверте повторення (54 роки) повне сонячне затемнення відбувається приблизно в одному і тому ж місці, що називається екселігмосом:

7 березня 1970 року: Мексика, США (Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Массачусетс) і Канада (Нова Шотландія і Ньюфаундленд);

11 травня 2078 року: Мексика, США (Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Північна Кароліна і Вірджинія).

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Останніми сонячне затемнення побачать мешканці Великої Британії

Мало хто помітить, але це повне сонячне затемнення для Північної Америки припиняє своє існування на західному узбережжі Великої Британії. 8 квітня захід сонця почнеться із західного узбережжя Уельсу, Англії та Шотландії, де можна буде побачити крихітний шматочок, відкушений від сонця під час найменшого з часткових сонячних затемнень. Для цього знадобиться дуже низький рівень горизонту – на практиці, горизонт океану – а також чисте небо.