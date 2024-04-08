На жаль його неможливо буде спостерігати на власні очі з території України, однак не варто засмучуватися, адже його можна буде переглянути онлайн. 24 Канал підготував короткий гайд як і де дивитися найбільше сонячне затемнення 2024 року.

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NASA проводитиме пряму трансляцію події і повитися її ви зможете прямо тут, на нашому сайті. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Сонячне затемнення: пряма трансляція

Як все відбуватиметься

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

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Різні платформи, в тому числі timeanddate, також пропонуватимуть пряму трансляцію цієї події, надаючи звіти в режимі реального часу та довідкову інформацію, поки світ готується стати свідком небесного видовища 8 квітня 2024 року.