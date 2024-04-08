К сожалению его невозможно будет наблюдать собственными глазами с территории Украины, однако не стоит расстраиваться, ведь его можно будет посмотреть онлайн. 24 Канал подготовил короткий гайд как и где смотреть самое большое солнечное затмение 2024 года.
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NASA будет проводить прямую трансляцию события и посмотреть ее вы сможете прямо здесь, на нашем сайте. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.
Солнечное затмение: прямая трансляция
Как все будет происходить
Во время полного солнечного затмения Луна выравнивается между Землей и Солнцем, становясь почти такого же размера, как и само Солнце. Это выравнивание приводит к короткому периоду полного затмения, во время которого Луна полностью закрывает солнечный диск, продолжительность которого зависит от местоположения зрителя.
Центральная тень Луны коснется Земли на восходе солнца в Тихом океане возле острова Старбак в Кирибати. Затем тень пересечет Землю за 3 часа 16 минут, прежде чем окончательно исчезнет на закате солнца в Атлантическом океане к северу от Азорских островов.
Те, кому посчастливится оказаться на пути затмения, станут свидетелями самого длинного затмения на суше со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа Нуи, которое продлится 4 минуты 28 секунд.
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Различные платформы, в том числе timeanddate, также будут предлагать прямую трансляцию этого события, предоставляя отчеты в режиме реального времени и справочную информацию, пока мир готовится стать свидетелем небесного зрелища 8 апреля 2024 года.