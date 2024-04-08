Украинцы, к сожалению, не смогут посмотреть на него собственными глазами, однако увидеть его все же получится благодаря онлайн-трансляции. А тем временем 24 Канал подготовил несколько интересных фактов о самом ожидаемом космическом событии первой половины 2024 года.

Не пропустите Полное солнечное затмение 2024: как и где смотреть онлайн 8 апреля

Это самое длинное солнечное затмение с 2010 года

После того, как центральная тень Луны коснется Земли на восходе солнца в Тихом океане вблизи острова Старбак в Кирибати, она пересечет Землю за 3 часа 16 минут, прежде чем исчезнет на закате солнца в Атлантическом океане к северу от Азорских островов.

Для тех, кто окажется на пути затмения, оно принесет самое длинное затмение на суше (4 минуты 28 секунд) со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа-Нуи.

Лучшее место для наблюдения

В пределах любого пути полного затмения есть центральная точка, точка максимума затмения, где полное солнечное затмение будет наблюдаться около полудня (по местному времени), когда Солнце и Луна будут находиться в самой высокой точке на небе. Именно здесь геометрия Солнца, Луны и Земли точно выровнена, что означает самое медленное движение тени – и, соответственно, самое длинное затмение.

8 апреля эта точка будет всего в 6 километрах к северу от поселка Назас с населением 3600 человек, что в мексиканском штате Дуранго. Отсюда полное затмение продлится 4 минуты и 28 секунд.

Площадь затмения 16 тысяч километров

Путь затмения составит около 16 000 километров, из которых меньше половины пройдет по суше. Через Северную Америку – Мексику, США и Канаду – он пройдет за 100 минут, потратив 68 минут на прохождение через части 15 штатов США.

Это солнечное затмение является частью повторяющегося цикла затмений

Солнечные затмения происходят группами под названием "сарос" (с греческого – повторение). Каждые 6 585,3 дней тень Луны падает на Землю примерно в тех же пропорциях, что и предыдущее. Единственная причина, почему оно не происходит в том же месте, заключается в том, что на 0,3 суток (около 8 часов) Земля немного вращается.

Полное солнечное затмение 8 апреля является частью Сарос 139, которое 6 585,3 днями ранее, 29 марта 2006 года, создало почти идентичное затмение для Африки и Азии.

Следующее затмение Сароса 139 после 2024 года состоится 20 апреля 2042 года, когда полное затмение будет видно из Индонезии, Восточной Малайзии, Брунея и Филиппин.

Однако каждое четвертое повторение (54 года) полное солнечное затмение происходит примерно в одном и том же месте, что называется экселигмосом:

7 марта 1970 года: Мексика, США (Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина, Массачусетс) и Канада (Новая Шотландия и Ньюфаундленд);

11 мая 2078 года: Мексика, США (Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния).

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Последними солнечное затмение увидят жители Великобритании

Мало кто заметит, но это полное солнечное затмение для Северной Америки прекращает свое существование на западном побережье Великобритании. 8 апреля закат начнется с западного побережья Уэльса, Англии и Шотландии, где можно будет увидеть крошечный кусочек, откушенный от солнца во время наименьшего из частичных солнечных затмений. Для этого понадобится очень низкий уровень горизонта – на практике, горизонт океана – а также чистое небо.