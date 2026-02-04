Загадка морських глибин: вчені з'ясували походження величезного жолоба Кінгс-Тру

Глибоко під товщею води в Атлантичному океані ховається система жолобів більша за Великий Каньйон. Утворення цієї вражаючої структури завжди було загадкою для науковців, яку нарешті вдалося розв'язати.

Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що цей об'єкт виник не через ерозію, а внаслідок руху тектонічних плит та потужних потоків тепла з глибин нашої планети, розповідає SciTechDaily.

Як тектонічні плити та магма створили гігантську розщелину в океані?

Комплекс Кінгс-Тру, розташований приблизно за 1000 кілометрів на захід від Португалії, – це не просто розлом, а масштабна система паралельних жолобів і западин довжиною близько 500 кілометрів. Східна частина системи, відома як Пік-Діп, є однією з найглибших точок Атлантичного океану.



Місце розташування Кінгс-Тру / Фото GEBCO

На відміну від наземних каньйонів, сформованих річками, цей підводний гігант з'явився завдяки силам усередині Землі.

Міжнародна команда дослідників із Центру GEOMAR встановила, що приблизно 37 – 24 мільйони років тому ця ділянка Північної Атлантики стала межею між Європейською та Африканською плитами.

За словами провідної авторки дослідження Антьє Дюркефельден, земна кора тут не просто ковзала, а буквально розривалася із заходу на схід, подібно до застібки-блискавки. Проте ключову роль відіграв ще один фактор: попередній стан земної кори.

Що виявили вчені під час досліджень?

Науковці з'ясували, що ця область була заздалегідь підігріта мантійним плюмом – потоком гарячої речовини з глибин планети, який є ранньою гілкою сучасного Азорського плюму.

Як пояснює співавтор роботи Йорг Гельдмахер, такий розігрів зробив кору товщою, але механічно слабшою. Це призвело до того, що межа плит змістилася саме в це місце. Коли межа плит згодом відійшла далі на південь, формування жолоба Кінгс-Тру зупинилося.



Науковці дослідили зразки з жолоба Кінгс-Тру / Фото GEOMAR

Висновки ґрунтуються на даних експедиції 2020 року на судні METEOR, під час якої за допомогою сонара створили детальну мапу дна та підняли зразки вулканічних порід.

Лабораторний аналіз хімічного складу та датування зразків підтвердили тісний зв'язок між процесами в мантії та рухами літосферних плит.

Схожий процес сьогодні можна спостерігати в районі Азорських островів, де аналогічним чином формується система жолобів Рифт Терсейра.