Новое исследование международной группы ученых объясняет, что этот объект возник не из-за эрозии, а в результате движения тектонических плит и мощных потоков тепла из глубин нашей планеты, рассказывает SciTechDaily.

Смотрите также Причина не только в ядре: что-то таинственное глубоко внутри Земли руководит магнитным полем

Как тектонические плиты и магма создали гигантскую расщелину в океане?

Комплекс Кингс-Тру, расположен примерно в 1000 километрах к западу от Португалии, – это не просто разлом, а масштабная система параллельных желобов и впадин длиной около 500 километров. Восточная часть системы, известна как Пик-Дип, является одной из самых глубоких точек Атлантического океана.



Местоположение Кингс-Тру / Фото GEBCO

В отличие от наземных каньонов, сформированных реками, этот подводный гигант появился благодаря силам внутри Земли.

Международная команда исследователей из Центра GEOMAR установила, что примерно 37 – 24 миллиона лет назадв этот участок Северной Атлантики стал границей между Европейской и Африканской плитами.

По словам ведущего автора исследования Антье Дюркефельден, земная кора здесь не просто скользила, а буквально разрывалась с запада на восток, подобно застежке-молнии. Однако ключевую роль сыграл еще один фактор: предыдущее состояние земной коры.

Что обнаружили ученые во время исследований?

Ученые выяснили, что эта область была заранее подогрета мантийным плюмом – потоком горячего вещества из глубин планеты, который является ранней ветвью современного Азорского плюма.

Как объясняет соавтор работы Йорг Гельдмахер, такой разогрев сделал кору толще, но механически слабее. Это привело к тому, что граница плит сместилась именно в это место. Когда граница плит впоследствии отошла дальше на юг, формирование желоба Кингс-Тру остановилось.



Ученые исследовали образцы из желоба Кингс-Тру / Фото GEOMAR

Выводы основываются на данных экспедиции 2020 года на судне METEOR, во время которой с помощью сонара создали подробную карту дна и подняли образцы вулканических пород.

Лабораторный анализ химического состава и датировка образцов подтвердили тесную связь между процессами в мантии и движениями литосферных плит.

Похожий процесс сегодня можно наблюдать в районе Азорских островов, где аналогичным образом формируется система желобов Рифт Терсейра.