Android незабаром може отримати технологію, яка вже понад 5 років є в iPhone

Компанія Metalenz представила Polar ID – нову систему розпізнавання облич на основі метаповерхневих лінз і поляризованого світла. Технологія пройшла тестування на смартфоні Snapdragon і незабаром може з’явитися на Android-флагманах, зокрема майбутньому Galaxy S27 Ultra.

Технологія Polar ID, створена компанією Metalenz, може змінити підхід до біометричного розблокування на Android. На відміну від типових рішень, які використовують звичайну фронтальну камеру й легко обманюються фото або відео, Polar ID працює на базі метаповерхневих оптичних елементів – надзвичайно тонких, плоских лінз. У поєднанні з поляризованим світлом вони дозволяють отримати значно точнішу інформацію про форму та структуру обличчя. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Biometric Update.

Як працює Polar ID і чому про нього говорять?

Це перша велика спроба Metalenz вийти на масовий ринок. Компанія вже продемонструвала роботу Polar ID на тестовому смартфоні з чипом Snapdragon, що свідчить про готовність технології до впровадження. Крім того, Metalenz уклала партнерство з тайванським виробником мікросхем UMC, який займатиметься масовим виробництвом оптичних компонентів.

Як пише DigitalTrends, першим великим брендом, який може використати Polar ID, стане Samsung. У ранніх збірках коду нібито вже з’явилася згадка про "Polar ID v1.0" для майбутнього Galaxy S27 Ultra.

Polar ID позиціонують як альтернативу Apple Face ID, але в компактнішому виконанні. Замість складного набору датчиків потрібно лише одне тонке оптичне рішення, яке здатне впоратися з завданням точного 3D-сканування. Технологія аналізує світло, що відбивається від обличчя, а не просто фіксує зображення, тому її важко обманути двовимірними матеріалами.

За заявами Metalenz, швидкість розблокування може становити лише 180 мс, що робить технологію однією з найоперативніших на ринку. Для UMC партнерство означає вихід у сегмент інноваційних компонентів, які потенційно стануть стандартом у майбутніх гаджетах.

Для користувачів це означає можливість отримати компактніші та безпечніші смартфони. Завдяки мініатюрності рішень виробники можуть поступово позбавлятися вирізів і "острівців" на екрані, не жертвуючи захистом.

Metalenz і UMC планують наростити виробництво протягом 2026 року. Очікується, що перші флагманські пристрої з Polar ID з’являться незабаром після цього, а сама технологія може стати новим стандартом безпечного розблокування для Android та інших розумних пристроїв.

Яка несподівана функція в Android може зберегти вашу батарею?

Google запроваджує нову політику, яка покликана зменшити витрату енергії Android-смартфонів. Починаючи з 2026 року, додатки, що зловживають роботою у фоні, отримуватимуть попередження у Google Play і втратять місця в рекомендаціях.

Починаючи з 1 березня 2026 року, Google почне штрафувати розробників, чиї додатки демонструють "погану поведінку" — тобто коли понад 5% користувацьких сесій за 28 днів перевищують цей ліміт. Такі застосунки втратять видимість у рекомендаціях Google Play, а на їхній сторінці з’явиться червоне попередження: "Цей додаток може споживати більше енергії, ніж очікується через високу активність у фоні".