Замість того щоб просто лежати без діла, ваш старий телефон може виконувати нові корисні функції. Його процесор, камери та датчики все ще достатньо потужні для багатьох завдань, розповідає MakeUsOf. Редакція 24 Каналу зібрала найкращі ідеї, які допоможуть вам з користю застосувати свій старий, але все ще робочий пристрій.

Як саме можна використати старий смартфон?

Датчик для розумного дому

Власники смартфонів, наприклад Samsung Galaxy, можуть скористатися офіційною програмою Upcycling через застосунок SmartThings.

Вона дозволяє перетворити старий пристрій на датчик звуку або освітлення. Телефон зможе розпізнавати плач дитини, гавкіт собаки чи розбите скло та запускати відповідні сценарії автоматизації. А датчик світла допоможе керувати освітленням залежно від яскравості в кімнаті.

Крім того, налаштування доступності звичайного андроїд також дозволяють використовувати власний смартфон, як автономний сенсор для багатьох потреб.

Якісна вебкамера

Камери навіть у кількарічних смартфонах часто значно перевершують за якістю вбудовані вебкамери ноутбуків чи окремі моделі вартістю до 150 доларів.

Застосунки на кшталт Camo Studio, DroidCam або функція підключеної камери в Phone Link дозволяють використовувати телефон як професійну вебкамеру. Camo Studio навіть дає змогу перемикатися між різними об'єктивами смартфона під час дзвінка.

DroidCam взагалі ж дозволяє налаштувати смартфон, як бездротову вебкамеру і поставити його в будь-яке зручне місце.

Камера безпеки

Замість купівлі дорогих камер відеоспостереження з платною підпискою, можна використати старий телефон.

Програми, як-от AlfredCamera, перетворюють його на камеру, а інший ваш пристрій – на монітор. Ви отримаєте доступ до прямої трансляції, сповіщень про виявлення руху та записів подій. Безкоштовна версія зберігає до восьми годин записів, чого може бути достатньо для стеження за будинком протягом часу, коли ви на роботі.

GPS-трекер

Вбудований у телефон GPS-модуль робить його чудовим трекером, наприклад, для автомобіля.

Для базового відстеження достатньо функції Android "Знайти пристрій". Для розширених можливостей, як-от історія переміщень та сповіщення про рух авто, підійдуть програми типу Life360.

Головне – залишити телефон у машині підключеним до зарядного пристрою.

Перший смартфон для дитини

Старий смартфон може стати чудовим першим пристроєм для дитини замість дорогого планшета. Потрібно лише налаштувати батьківський контроль: встановити PIN-код, увімкнути функцію "Знайти пристрій", обмежити завантаження додатків у Google Play та використовувати Google Family Link для контролю екранного часу.

Для безпечного перегляду відео варто перейти зі звичайного YouTube на YouTube Kids. Цей спеціальний дитячий застосунок часто зберігає підтримку навіть на тих моделях Android, які вже офіційно не оновлюються.

Портативна ігрова консоль

Сучасні флагмани та навіть моделі кількарічної давнини мають достатньо потужності для запуску вимогливих ігор та емуляторів.

Достатньо під'єднати до телефона геймпад, наприклад Razer Kishi або GameSir, і він перетвориться на ігрову консоль. Окрім мобільних ігор, можна грати в ретро-ігри через емулятори або користуватися хмарними ігровими сервісами, як-от Xbox Cloud Gaming чи Nvidia GeForce Now.

Як бачите, ваш старий смартфон насправді здатен зробити багато чого такого, на що ви вже могли й не сподіватися. Викидати смартфон у сміття не можна – його потрібно здавати на переробку, але доцільнішим може бути перетворити його на камеру спостереження, датчик чи GPS-трекер.