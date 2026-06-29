Полуничний Місяць нарешті зійшов над Україною: видовищні кадри повні

Над Україною увечері 29 червня зійшов Полуничний Місяць. Щороку червнева повня проходить низько над горизонтом через близькість до дня літнього сонцестояння, що робить її особливо видовищною.

Про це свідчать кадри, оприлюднені у мережі.

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Як виглядає це явище?

У соцмережах показали кадри Полуничного Місяця, який уже можна побачити над Україною. Цього року червнева повня проходитиме особливо низько над горизонтом і припадає на період, близький до літнього сонцестояння.

Таке положення Місяця пояснюється особливостями його руху відносно Сонця. Під час повні супутник завжди перебуває навпроти Сонця, тому після літнього сонцестояння він проходить небом значно нижче над горизонтом.

Получний Місяць в Україні / Фото з мережі

The Times пише, що через низьке положення над горизонтом Місяць може здаватися золотистим, помаранчевим або навіть червонуватим, бо місячне світло проходить через товстіший шар земної атмосфери, яка розсіює сині відтінки.

За даними Live Science, назва червневої повні походить від корінних народів Північної Америки й пов'язана із сезоном збирання полуниці. Наступну повню українці зможуть спостерігати 29 липня, у цю дату очікується оленячий Місяць.

Нагадаємо, 21 червня було літнє сонцестояння, коли північна півкуля Землі була максимально нахилена до Сонця. Це зумовлене тим, що вісь обертання нашої планети не перпендикулярна до її орбіти, а має нахил приблизно 23,44 градуса.